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Malatya’da 3. doz aşı çağrısı

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yaptığı açıklamada, id-19’da 3.doz aşı hatırlatması yapıp, Geç kalmayalım, büyüklerimizin hatırlatma dozu olan 3. doz aşılarını yaptıralım, sevdiklerimizi koruyalım” dedi.

MALATYA 23.09.2021, 11:00
Malatya’da 3. doz aşı çağrısı

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, yaptığı açıklamada, id-19’da 3.doz aşı hatırlatması yapıp, Geç kalmayalım, büyüklerimizin hatırlatma dozu olan 3. doz aşılarını yaptıralım, sevdiklerimizi koruyalım” dedi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısında kırmızı noktada yer alan Malatya’da korona virüs ile mücadele devam ediyor. Malatya nüfusunun yüzde 82’si ilk doz aşılarını yaptırdı. Nüfusun yüzde 63 ‘ü 2 doz aşısını tamamladı.

3.doz aşı hatırlatması

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Yoğun bakımlarımızda yatan ve vefat eden hastalarımızdan aşılı olanların çoğu ileri yaş ve 1 Mayıs’tan önce 2 doz Sinovac aşısı olmuş ancak hatırlatma dozunu yaptırmamış kişiler” ifadelerine yer verdi.

Malatya nüfusunun yüzde 82’sinin ilk doz aşılarını yaptırarak pandemi ile mücadeleye ortak olduklarına dikkat çeken Bentli, “ Nüfusumuzun yüzde 63 ‘ü 2 doz aşısını tamamladı. 1 Mayıs’tan önce 121 bin 330 kişiye Sinovac aşısı uyguladık. Bunlardan 95 bin 662 kişi 2. Doz aşılarını da oldular.

Bu yüzden 65 yaş ve üzerindeki yakınlarınızın eksik kalan aşılarını yaptırmaları için bir an önce sağlık kuruluşuna başvurmalarını sağlayalım. Geç kalmayalım, büyüklerimizin hatırlatma dozu olan 3. doz aşılarını yaptıralım, sevdiklerimizi koruyalım” dedi.

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