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Malatya’da 3 ayrı yangın

Malatya’da çıkan 3 ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MALATYA 27.05.2021, 22:38
Malatya’da 3 ayrı yangın

Malatya’da çıkan 3 ayrı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Kirişçi Sokak’ta iki katlı bir evde henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine itfaiye haber verilirken, kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yaptıkları müdahale sonrası yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi Düzağaç mevkii mera alanında çıkan yangın ise itfaiye, jandarma ve bölge halkının da katıldığı çalışmalarla kontrol altına alınırken, Arguvan Asmaca Mahallesi Ömer Ağa mezrası ormanlık alanında meydana gelen yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.
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