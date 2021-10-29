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Malatya’da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da coşkuyla kutlandı.

MALATYA 29.10.2021, 12:52
Malatya’da 29 Ekim coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’ncı kuruluş yıl dönümü etkinlik kutlamalar kapsamında ilk olarak Vali Aydın Baruş valilik makamında tebrikleri kabul etti. Daha sonra 15 Temmuz Millet Meydanı önünde resmigeçit töreni düzenlendi. 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, törene katılanları selamlamasıyla başladı. Törende saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı söylendi. Daha sonra ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Vali Aydın Baruş, “29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin Türkiye Büyük Millet Meclisince ilanı bu zaferlerin zirve noktası ve taçlandığı tarih olmuştur. 29 Ekim 1923, bin yıldır vatan bildiği topraklardan atılarak tarihten silinmek istenen bir milletin her türlü yokluk ve imkânsızlık içerisinde verdiği destansı kurtuluş mücadelesi neticesinde kesin zaferini tüm dünyaya kabul ettirdiği gündür. 29 Ekim 1923, geri kalmış gördüğü toplumları boyunduruk altına alarak yönetme imtiyazını kendisinde gören sömürgeci güçlere karşı, karakteri özgürlük ve bağımsızlık olan büyük bir milletin verdiği tarihi bir cevaptır. 29 Ekim 1923, tarihi boyunca insanlığa adalet dağıtan büyük medeniyetler kuran bir milletin, küllerinden yeniden doğarak yeni bir medeniyet hareketi başlattığı tarihtir. 29 Ekim 1923, Atatürk’ün; “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.” sözünde ifadesini bulan Milli İradeye Dayalı bir yönetim biçimine kavuştuğumuz tarihtir. 29 Ekim 1923’te Milletimizin, dünyanın sömürgeci ve mandacı güçlerine karşı, Cumhuriyetin ilanıyla verdiği bu tarihi cevap, dünyanın mazlum milletlerinin istiklal mücadelelerine de ufuk açan bir güneş olmuştur” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından tören, öğrencilerin şiir okuması ve resmigeçidin yapılmasıyla sona erdi.

Kutlama programına, Malatya protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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