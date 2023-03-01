Malatya’da 25 noktada 7 bin 500 konteyner kuruluyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinin ardından konteyner kentler kurulumu noktasında yoğun bir çalışma sergileniyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MESTON tarafından şehrin değişik bölgelerinde yeni konteyner kentlerin kurulumu için saha düzenleme ve konteyner yerleştirme çalışmaları yapılıyor. Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre, Malatya’ya gönderilen konteynerlerin, Konteyner Kent olarak düzenlemesi için MESTON Şirketi Malatya Merkez ile Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde 25 ayrı noktada yaklaşık 7 bin 500 konteynerin kurulumunu yürütüyor.

Verilen bilgilere göre MESTON Şirketinin, konteyner kent kurulumu için ivedilikle belirlenmiş olan sahalarda zemin düzeltme ve tesviye işlemlerini yaptığı akabinde de atık su, kanalizasyon ve içme suyu gibi alt yapı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Ayrıca Konteyner kentler için elektrik trafolarının, hatlarının ve saha panoları ile sokak aydınlatmalarının da yapıldığı bildirildi.

Konteyner kentlerde sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde insanların yaşamlarını geçici bir süre de olsa sürdürmelerine imkân vermek için MESTON tarafından, konteyner kentlerin ara yolların kilit taşı ile döşendiği, özellikle çocukların yaşanan travmayı daha kolay bir şekilde atmalarına bir nebze de olsa destek vermek için çocuk oyun alanlarının ihdas edildiği, basketbol sahaları ile mescitlerin yapılacağı bildirildi.