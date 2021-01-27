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Malatya’da 2020’de 12 bin kişi iş sahibi oldu

Malatya’da geçen yıl 12 bin 24 kişi işe yerleştirildi. 15-24 yaş aralığındaki işsizlerin en fazla olduğu Malatya’da, bin 559 kişi işsizlik ödeneği alıyor.

MALATYA 27.01.2021, 14:02
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Malatya’da 2020’de 12 bin kişi iş sahibi oldu

Malatya’da geçen yıl 12 bin 24 kişi işe yerleştirildi. 15-24 yaş aralığındaki işsizlerin en fazla olduğu Malatya’da, bin 559 kişi işsizlik ödeneği alıyor.

2021 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Valilik salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Aydın Baruş’un yanı sıra, kamu kurum yöneticileri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda Malatya’da düzenlenecek işgücü yetiştirme kursları, girişimcilik eğitim programları, istihdamın korunmasına yönelik çalışanların sertifika programları, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri ile ilgili konular görüşüldü. Toplantıda 2020 yılına ilişkin veriler değerlendirildi. 15-24 yaş aralığındaki işsizlerin 12 bin 465 ile toplam işsizler içindeki oranı yüzde 36,1 olduğu belirtildi. Erkeklerde iş arayanların en fazla görüldüğü yaş grubunun yüzde 18,1 ile 20-24 yaş grubu olurken, ikinci sırada yüzde 11,7 ile 25-29 yaş grubu geliyor.

İş arayan kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu yüzde 13,6 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada yüzde 9,9 ile 25-29 yaş grubu yer alıyor. 2020 Eylül ayı itibariyle Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne özel sektörde 11 bin 560 kişi, kamu sektöründe 464 kişi olmak üzere 12 bin 024 işe yerleştirildi.

7 bin 652 iş arayana mesleki eğitim verildi

2020 Eylül ayı itibariyle 39 bin 775 kişinin İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalandığı aktarıldı. Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2020 yılında toplam 87 grupta yer alan 710 iş arayan ile grup görüşmeleri yapıldığı, ayrıca 7 bin 809 işyerine ziyaret düzenlendiği kaydedildi. 2020 yılsonu itibariyle, Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne toplam 763 engelli, 174 eski hükümlü iş arayan başvurdu. Bu kişilerden ve daha önceden kayıtlı olan engellilerden 393 kişinin işe yerleştirildiği belirtildi. Eski hükümlülerde ise 5 erkek iş arayan işe yerleştirildiği aktarıldı. Engellilerde başvuranların yüzde 78.6’sı erkek ve yüzde 21.4’ü kadın olduğu iletildi. Eski hükümlülerde ise başvuranlardan yüzde 2.3 ’ü kadın yüzde 97,7 ’sinin ise erkek olduğu ayrıca Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2020 yılında bin 78 İşbaşı Eğitim programı başlatıldığı aktarıldı. 71 MEK İstihdam Garantili, 8 MEK İstihdam Garantisiz ve 17 MEK/Özel Politika olmak üzere bin 77 kurs ve program düzenlenmiş olup, bu projelerde toplam 7 bin 652 iş arayana mesleki eğitim verildiği bilgisi paylaşıldı.

Bin 559 kişi işsizlik ödeneği alıyor

Paylaşılan verilere göre, İşsizlik Sigortası kapsamında 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Kuruma başvuran 809 kişiden 224’ü işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. 585 kişinin başvurusu işsizlik ödeneği hak etmemesi nedeni ile reddedildi. Halihazırda işsizlik ödeneği alan işsiz sayısının bin 559 olduğu aktarıldı.
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