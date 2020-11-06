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Malatya’da 20 kişiye covid-19 cezası
MALATYA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ GÖREVLİLERİ TARAFINDAN SON 24 SAATTE COVİD-19 TEDBİRLERİ DENETİMLERİ DEVAM ETTİ.
MALATYA 06.11.2020, 10:42
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Malatya’da, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yapılan denetimlerde 20 kişiye kurallara uymama cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Battalgazi ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlileri tarafından son 24 saatte Covid-19 tedbirleri denetimleri devam etti.
İl merkezinde yapılan çalışmalarda, covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan kontrollerde, 19 şahsa maske takmamaktan ve 1 şahsa karantina ihlali yapmaktan ceza kesildi.