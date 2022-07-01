Malatya’da 2 mahallede alt yapı çalışmaları tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hanımınçiftliği ve Orduzu bölgelerinde çalışmaları tamamlanan alt yapı ve yol çalışmalarını inceledi.

Hanımınçiftliği ve Orduzu bölgelerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan alt yapı ve yol çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan alt yapı ve yol çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri adına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine teşekkür eden Hanımınçiftliği Mahallesi Muhtarı Yusuf Dönmez, “ Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Battalgazi Belediye Başkanı olduğu dönemde çalıştım. Başkanımız, kervansarayı, çınar parkını, içmeleri, asfalt şantiyesini yaptı. Battalgazi ilçemize çok güzel hizmetler verdi kendisine teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra başkanımız ilçelerimizin hepsinde altyapı ve üst yapıda her şeyi yaptı. Allah başkanımızın yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gidin Malatya’da hizmetleri görün” dedi.

Orduzu bölgesinde 60 yıllık içme suyu boruların değiştiğini dile getiren Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin, “Orduzu mahallemizde yaklaşık iki yıldır büyük bir çalışma yapılıyor. Orduzu mahallemiz tarihinde böyle bir çalışma görmedi. İlk defa böyle bir çalışma görüyor. Şu anda 60 yıllık içme suyu borularımız değişti. Altyapı çalışmaları tamamen bitmek üzere. Şu anda da altyapı çalışmalarının bittiği yerlerde üst yapı çalışmalarımız yapılıyor. Çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İyi ki Büyükşehir Belediyemiz var. Büyükşehir Belediyemiz olmazsa bu hizmetlerin hiçbiri gelmez” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’da tarihi hizmetlere imza attıklarını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “ Orduzu ve Hanımınçiftliği bölgesinde su ve altyapı ile ilgili problemler olması nedeniyle bölgenin irsale hattının yenilenmesi için çalışmalar başlattık. Özellikle yaz aylarında ihtiyaç duyulan su miktarı noktasında boruların eski olması ve su kayıp kaçakların yüksek seviyelerde olması nedeniyle bölgede evlere ve iş yerlerine su vermede güçlük çekiyorduk. Bu anlamda gerek Hanımınçiftliği gerekse Orduzu bölgesinin altyapısının tümünün değişmesi için yapmış olduğumuz ihale çerçevesinde su ve kanalizasyonla ilgili altyapı çalışmalarını bitirdikten sonra üstyapı çalışmalarına geçerek asfaltlama işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda Malatya’nın 12 bin 300 kilometresi, 13 ilçesi ve 718 mahallesinin her tarafında büyükşehir belediyemizin şantiyeleri var. Allah memleketimize bereket vermiş. Pandemi ve küresel ekonomik daralma sürecinde bu hizmetlerin yapılması ve Malatya’da tarihi hizmetlere ekibimizle birlikte imza atmamız Malatya’nın manevisinin ne kadar güçlü olduğunun en temel göstergesidir. Bu anlamda çalışmaları yapan ekibimize, çalışmalarda bizlere sahada yardımcı olan muhtarlarımıza ve mahalle sakinlerimize ve bu çalışmaları yürüten tüm teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Çalışmaların Malatya’mıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.