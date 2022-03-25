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Malatya’da 2. kayısı çiçeği şenlikler başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş organizesinde gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile diğer paydaşların katkılarıyla bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kayısı Çiçeği Şenliklerinin açılışı, Sümer Park içerisinde bulunan Yöresel Ürünler Pazarında yoğun bir katılımla başladı.

MALATYA 25.03.2022, 14:25
Malatya’da 2. kayısı çiçeği şenlikler başladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş organizesinde gerçekleştirilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ile diğer paydaşların katkılarıyla bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kayısı Çiçeği Şenliklerinin açılışı, Sümer Park içerisinde bulunan Yöresel Ürünler Pazarında yoğun bir katılımla başladı.

Açılış törenine, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, İlçe Belediye Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhtarlar ile il dışından gelen davetliler katıldı.

“Hayat çiçek açıyor” sloganıyla yapılan Kayısı Çiçeği Şenliği İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun akabinde gerçekleştirilen protokol konuşmalarıyla devam etti.

“Kayısıdaki katma değeri artırmalıyız”

Açılışta konuşan Başkan Gürkan, Kayısının 5 bin yıllık bir tarihi olduğunu belirterek, “Tabi bugün güzel bir gün hayata çiçek açıyoruz. Mart 21’den sonra Nevruz’un başlangıcı ve baharın başlangıcı olarak Türk tarihinde ve özellikle Orta Asya Cumhuriyetlerinde bu tarih önemli bir tarihtir. Kayısının tarihine baktığımız zaman 5000 yıllık bir tarihi olduğunu görüyoruz. M.Ö dördüncü yüzyılda Anadolu’ya Kayısının geldiğini görüyoruz. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri diye tabir ettiğimiz şu anki Yenisey anıtlarının Aral Gölü’nün olduğu yerde Doğu Türkistan’ın olduğu yerden geldiğini görüyoruz. Malatya’da bunun filizlendiğini ve daha sonrada Anadolu Coğrafyasına dağıldığını görüyoruz. Güneşin altın yumurtası diye tarif ettiğimiz kaysımız bugün Malatya açısından ve Malatya’da yaşayan hemşerilerimiz açısından da çok önemli bir katma değer sağlayan milli bir ürünümüzdür. Dünya kuru kaysı ihracatının yüzde 80’ine yakın kısmının Malatya’da üretildiğini ve ihraç edildiğini düşünürsek bu Malatya ekonomisi açısından çok önemli bir potansiyeldir. Özellikle bu son süreç içerisinde kayısıya yapılan yatırımlar lisanslı depolar, Şire pazarları ve kayısıyla ilgili iş ve işlemler kayısının 30-40 yıldan beri 250-300 milyon dolar bandında seyreden ihracat potansiyeli, artık bu dönemde yukarıya çıkmaya başladı. Bizim buradaki hedefimiz en az 2 milyar dolarının Malatya’da önemli değer olarak kalmasını arz ediyoruz. Bunun içindir ki bizler kaysının “Hayat Çiçek Açıyor” sloganıyla Kayısı Çiçek Açıyor Şenlikleri ve daha sonra Kayısı Festivalleri ve kaysının önemi noktasında da vatandaşımızın bilgilendirilmesi bilinçlendirilmesi ve kayısı ürününün gerek besin açısından gerek gıda açısından gerek ambalaj çeşitlendirilmesi açısından ve bilenmesi gerekir. Dünyadaki kaysı ticaretinin kümülatif Toplamı 5 milyar doların üzerindedir biz burada 250 milyon dolarla yetinirsek bu bizim için doğru bir yaklaşım olmaz. Bu anlamda gerek Borsa başkanımızın gerek Valimizin gerek ihracatçılar birliğimiz gerekse de Fırat Kalkınma Ajansı ve Tarım İl Müdürlüğümüzün ve belediyemiz de ortak çalışma içerisinde şehrimizin değerlerinin inkişaf ettirilmesi ve ortaya çıkarılması ve önemli değer bazında da şehrimize daha üst segmentte s sağlanması noktasında gayret gösteriyoruz. Bu tabi bugünkü Kayısı Çiçeği Şenliklerimizin ikincisini yapıyoruz. Malatya’nın tanıtımı açısından biz Malatya‘yı yeteri kadar tanıttığımız zaman turizmde, sosyal ve kültürel anlamda, gastronomi ve ekonomik anlamda Malatya’ya büyük katma değer sağlayacağımıza inanıyorum. ‘Hayat Çiçek Açıyor’ Kayısı Çiçeği Şenliklerimizin Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“ Malatya çok zengin bir tarihe sahip”

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Kayısı Çiçeği Şenliklerinin Malatya ve Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Aydın Baruş ise yaptığı konuşmada, “Kayısı Çiçeği Şenliklerine katkıda bulunan tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, odalarımıza, kadın kooperatiflerimize ve diğer paydaşlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü festivaller onlarla anlamlı hale geliyor. Malatya çok zengin bir tarihe sahip ve Medeniyetlerin buluştuğu noktada bulunan bir şehirdir. Bu şehrin kültürünün de çok zengin olması bu engin tarihe bağlı. M.Ö 5500 yıllarında burada kurulan bir şehir yapısı var, bir devlet yapısı var. Arslantepe 2021 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alındı. Arslantepe’yi devletin doğduğu yer olarak niteliyoruz. Arslantepe Malatya’nın tanıtımında önemli bir argüman. İnşallah önümüzdeki süreçte Arslantepe’mizi layık olduğu şekilde tüm dünyaya tanıtırız. Tüm Dünya insanlarını Malatya’ya getiririz ve Malatya turizmde hak ettiği yeri alır. Malatya aynı zamanda bu zengin kültürün getirmiş olduğu çok çeşitli ve zengin bir mutfak kültürüne sahip. Malatya’nın gastronomisi kültür değerleri kadar zengin ve dünyaya tanıtılmaya değer. Malatya gastronomisinin tanıtılması Malatya yemeklerinin tanıtılması anlamında da bu şenlik önem taşıyor. Bu şenliklerin ikincisi düzenleniyor önümüzdeki günlerde inşallah bu gastronomi festivali haline gelir. Türkiye’nin dört bir tarafından çok değerli mutfak uzmanlarını burada ağırlarız. Burada öncü rol üstlenecek olan kadın Kooperatiflerimiz. İlimizde 20 kadın kooperatifi bulunmakta. Bunların büyük çoğunluğu gastronomi alanında faaliyet gösteriyor. Malatya’nın lezzetleriyle Dünya’nın tanışmasını istiyoruz. Bu festivaller bunun için bir vesile. UNESCO meydana getirici Şehirler Ağına gastronomi alanında başvuru için gerekli hazırlıkları yapıyoruz. İnşallah bu süreci başarıyla tamamlayarak tarihle gastronomiyi birleştireceğiz. Malatya’nın doğal güzellikleri ve diğer turizm değerlerini birleştireceğiz. Malatya bundan sonra çok daha fazla misafir ayarlayacak turizm alanında da inşallah atılım yapacak. Bu festivalde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Özellikle Büyükşehir Belediyemize ve Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Festivallerin bir şehirde düzenlenmesi hem kültürel ve sosyal hayatı renklendiriyor hem de ilin tanıtımına ciddi katkılar sağlıyor. Her şeyin bir başlangıcı vardır bu başlangıçların bu şekilde zengin çok katılımlı bir şekilde yapılması önemlidir” dedi.

Halk oyunları ekiplerinin gösteri yaptığı program sonunda protokol tarafından ilçelere ait stantlar gezilerek, Malatya’nın tescilli yemekleri tadıldı.

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