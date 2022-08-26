Malatya’da 2 ilçe kaymakamı göreve başladı

Malatya’nın Yazıhan ve Hekimhan ilçeleri kaymakamlıklarına atananlar görevlerine başladı.

Eskişehir Seyitgazi Kaymakamı iken 11 Ağustos 2022 tarihli ve 2022/392 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Malatya Yazıhan Kaymakamlığına atanan Kutsal Baytak, Yazıhan’a gelerek yeni görevine başladı.

Bu arada, Antalya Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak görev yapan Mücahit Zıvlak’ın Malatya Hekimhan Kaymakamlığına atanmasıyla Zıvlak, yeni görev yeri Hekimhan’a geldi. Zıvlak, protokol üyeleri tarafından karşılandı. Zıvlak, ilçedeki görevine başladıktan sonra kurum amirlerinin de katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yazıhan Kaymakamı Mehmet Faruk Kazdal Siirt Pervari Kaymakamlığına, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş ise Ağrı Tutak Kaymakamlığına atanmıştı.