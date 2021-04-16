Malatya’da 2 bin 250 deste bandrolsüz sigara kağıdı yakalandı

Malatya’da Jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine arama yapılan araçta 2 bin 250 deste Bandrolsüz sigara kağıdı ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’da İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Yeşilyurt İlçesinde yol kontrol arama faaliyetinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada, 2 bin 250 deste bandrolsüz yaprak sigara kağıdı ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.