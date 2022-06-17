Malatya’da 186 bin 857 öğrencinin karne heyecanı

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin tamamlanmasıyla birlikte Malatya’da 186 bin 857 öğrenci karne aldı.

Fırat İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkan yardımcısı Hakkı Pekel, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ’’Çocuklarımız bir yıl boyunca yapmış olduğu çalışmaların ödülünü karneleriyle öğretmenlerinden alacak. Zaman zaman gerek televizyonlarımızda gerek basın yayın organlarımızda gerekse eğitim adı altında eğitime yön verme anlamında aklı sıra çocuklarımız çalışmasın, yorulmasın, bol bol dinlensin, tatil yapsın şeklindeki bir anlayışın egemen olduğunu görüyoruz. Tabi ki çocuklarımız oynayacak, tatilde yapacak ama bu uzun süreli değil. Bir makine nasıl uzun süreli çalışmadığı zaman paslanır ve eski işlevini yerine getirmiyorsa insanda aynen böyledir’’ dedi. Velilere de çağrıda bulunan Gürkan,” Bugün ülkemizde eğitim kurumlarına baktığımızda burada mezun olup, mesleğe atılanlar olarak sahada ve pratik alanda çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Veliler, çocuklarınızı en iyi bir şekilde yetiştirme içinde olmanızı temenni ediyorum. Sadece bir okul formatına öğrencinin bütün genel davranışını ve eğitimini hapsederseniz yanılırsınız” ifadelerini kullandı.

Bir eğitim öğretim sezonunun daha sonuna gelindiğini anımsatan Vali Hulusi Şahin, “Hepinizin bildiği üzere çok sıkıntılı, çok problemli ve hepimize büyük problem yaşatan bir pandemi sürecinden çıktık. Pandemi sürecinde en çok zarar gören öğrencilerimiz oldu. Çünkü öğrenme süreci aynı kapılar gibidir belli yaşlarda, o kapılar açılır belli yaşlar geçtikten sonra da o kapılar kapanır. Yıl boyunca çocuklarımız örgün eğitim alamadıkları için özellikle küçük yaştaki çocuklarımız çok ciddi zarar gördüler” şeklinde konuştu.

Öğretmenlerin, pandemi sürecinde kaybedilen 2 yılı telafi edebilmek için özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Şahin, “ Öğretmenlerimiz bu yılı gerçekten çok büyük fedakarlıklar göstererek, çocuklarımızın kaybettiği zamanı yeniden kazandırmak için çaba gösterdiler. Gerçekten bu fedakarca çalışma kaybedilen 2 yılı yeniden telafi edilmesi sürecinde öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Veliler olarak da bizler, öğretmenlerimize bu süreçte olabildiği kadar yardımcı olduk. Bundan sonra daha da yardımcı olalım. Değerli velilerimiz eğitimi esas itibariyle öğretmen yapar, lütfen öğretmenlerime tabi olalım. Onların söylediklerini mutlaka dinleyelim. Emin olun ki onlar çocuklarımız, gözbebeklerimiz için çırpınıyorlar. Onların söyledikleri reçeteyi uygularsanız emin olun çocuklarımız bundan çok istifade edecektir. 2022-2023 eğitim öğretim yılına, bu yaz hepimiz çok iyi hazırlanıp tam motivasyonla yazı geçirelim” diye konuştu.

Törenin ardından Vali Şahin ve beraberindeki il protokolü öğrencilere karnelerini dağıtıp son ders zilini çaldı. Karnelerini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.