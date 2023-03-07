Malatya’da 1,5 milyon maske dağıtıldı

Malatya’da Sağlık İl Müdürlüğü tarafından bir aylık sürede 1,5, milyon maske dağıtıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 ilden bir olan Malatya’da Sağlık İl Müdürlüğü’nce son bir ayda 1,5 milyon maske dağıtımı yapıldı.

Sağlık hizmetlerinin dışında depremzedelerin her türlü hizmetlerine koşan sağlık ekiplerinin benzer çalışmalarının süreceği bildirildi.