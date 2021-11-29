Malatya’da 14 mülteci yakalandı

Malatya otogarında 14 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Kasım 2021 günü 02:00 sıralarında ihbar üzerine otogar civarında Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda toplam 14 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından şahıslar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.