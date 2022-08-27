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Malatya’da 13 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 13 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

MALATYA 27.08.2022, 16:11
Malatya’da 13 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Malatya’da şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 13 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bur çerçevede Malatya -Elazığ karayolu Kale ilçesi yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Yapılan aramada 3 paket halinde toplam 13 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak; E. G. ve U. G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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