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Malatya’da 100 bin adet makaron ele geçirildi

Malatya’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 100 bin adet adet, içi dolu ve boş makaron ile 27 bin 495 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

MALATYA 04.10.2021, 10:32
Malatya’da 100 bin adet makaron ele geçirildi

Malatya’da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda toplam 100 bin adet adet, içi dolu ve boş makaron ile 27 bin 495 deste sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen 2 ayrı çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler operasyonlarda 28 bin 200 dal içi doldurulmuş makaron, 27 bin 495 deste sigara sarma kağıdı ve 72 bin 200 dal boş makoron ele geçirildi.

Ekipler, bulunan makaron ve sigara sarma kağıtları imha edilmek üzere el koydu.

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