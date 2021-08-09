Malatya Yeşilyurt Belediyesor, Hayati Palancı ile anlaştı

Malatya Yeşilyurt Belediyesor, teknik direktörlük görevi için Hayati Palancı ile anlaştı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren TFF 3.Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Belediyespor, teknik direktörlük görevi için Hayati Palancı ile anlaştı. Doğu Anadolu ekibinin teknik patronluk görevine getirilen Hayati Palancı, daha önce de takımda görev yapmıştı.

Kulüp, Palancı ile yapılan anlaşmayı sosyal medya hesapları üzerinden de duyurdu.