Malatya yeni itfaiye merkezi açılışa hazır

Malatya halkına daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen yeni İtfaiye Merkezinde çalışmalar tamamlandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan yeni İtfaiye Merkezindeki çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarına devam ediliyor. Bu çalışmaların da tamamlanması ile birlikte İtfaiye Merkezinin açılışı yapılacak.

Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde 11 bin 712 metrekare alan üzerine inşa edilen İtfaiye Merkezi bodrum-zemin ve birinci kat olmak üzere üç kattan oluşuyor.

Yeni İtfaiye Merkezi, İtfaiye personellerinin bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kapasiteye olup, 8 peron garaj, Sivil Savunma ve Afet Koordinasyon Merkezi, sauna, spor salonu, yatakhane, yemekhane, malzeme odası, personellerin ihtiyaçlarının karşılanacağı odalar ve idari birimlerden oluşuyor.

"İtfaiye Merkezimizi modern bir yapıya kavuşturduk"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni İtfaiye Merkezi hakkında yaptığı açıklamada, “Kutsal bir görevi ifa eden gece gündüz demeden 7/24 çalışan İtfaiye teşkilatımızın çalışma ortamlarını daha nezih ve modern bir yapıya kavuşturduk. Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde dahi yatırım ve hizmetlerinde herhangi bir aksaklık meydana gelmeden çalışmalarına devam etti” dedi.