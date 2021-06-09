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Malatya ’Yeni Geri Gönderme Merkezi’ yakında hizmette

Malatya’da ’Yeni Geri Gönderme Merkezi’ inşaatı büyük oranda tamamlandı.

MALATYA 09.06.2021, 14:07
Malatya ’Yeni Geri Gönderme Merkezi’ yakında hizmette

Malatya’da ’Yeni Geri Gönderme Merkezi’ inşaatı büyük oranda tamamlandı.

Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu şahıslardan, illegal giriş, illegal çıkış, giriş yasağını ihlal, ikamet ihlali, vize ihlali, izinsiz çalışma gibi düzensiz göçe konu olanlar için Malatya’da ’Yeni Geri Gönderme Merkezi’ yapılıyor. Adli ve idari suça karışmaları nedeni ile sınır dışı edilecek yabancılar kapsamına alınanlar ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa uymayan göçmenlerin ülkelerine geri gönderme işlemlerinin yapıldığı 250 kişilik Geri Gönderme Merkezi, hizmetlerini sürdürüyor. Bu merkezin yetersiz kalacağı durumlarda faaliyete geçecek olan 400 kişilik ’Yeni Geri Gönderme Merkezi’ inşaatının ise bitmek üzere olduğu belirtildi.

Vali Aydın Baruş, İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen ve diğer ilgililer, Yeni Geri Gönderme Merkezi inşaatında inceleme yaptı. Geri Gönderme Merkezi yanına inşa edilen tesisin fiziki tamamlama oranının yüzde 90 olduğunu söyleyen yüklenici firma yetkilileri, çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Hala faaliyette olan Geri Gönderme Merkezi ve Geçici Geri Gönderme Merkezi’ni de inceleyen Vali Baruş, alınan tedbirler, güvenlik önlemleri ve sağlık işlemleri hakkında detaylı bilgileri İl Göç İdaresi Müdürü Cihad Gezen’den aldı.
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