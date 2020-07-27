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Malatya ve çevresinde kuvvetli rüzgar uyarısı
MALATYA VE ÇEVRESİNDE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI YAPILDI
MALATYA 27.07.2020, 14:21
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Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli rüzgar uyarısı yapılıp, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,
28 Temmuz Salı günü 09.00 ile20.00 saatleri arasında, Malatya, Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli çevrelerinde Güney ve Güney batılı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına tahmin edildiği vurgulandı.
Elazığ, Malatya, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli çevrelerinde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.
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