Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Eğitim Derneği Koleji (TED) Malatya Şubesi Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak olan “Malatya Uluslararası Karikatür Çalıştayı” için protokol imzalandı.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek sanat çalıştayı 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yurt içi ve yurt dışından karikatüristlerin katılacağı çalıştayda karikatür yarışmasına katılacak olan eserler jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girenlere ödüller verilecek. Ayrıca yarışmaya katılan eserler sergilenecek. Çalıştay ile özellikle yetişme çağındaki çocukların çizgiyle duygularını dışa vurum noktasında yeteneklerini ortaya çıkarması amaçlanıyor. Yapılacak olan çalıştay ve karikatür yarışmasıyla ilgili bilgiler veren Malatya TED Koleji Okul Müdürü Mustafa Kemal Taner, “ 2’inci Sanat çalıştayını bu yıl 18-19 Nisan tarihlerinde yapacağız. Geçtiğimiz sene birincisini yaptığımız çalıştayımız heykeltıraşla ilgiliydi. 5 sanatçımızı geçtiğimiz yıl ağırladık ve çok güzel eserler çıkardılar. Okulumuzda ve ilgili yerlerde sergiliyoruz. Bu sene yapacağımız çalıştayımızın konusu ise karikatür yarışması. Karikatürle ilgili olarak uluslararası olmasının nedeni yurt dışından sanatçılarımız da gelecekler. Şu anda Portekiz’den öğrenci ve sanatçılarımız gelecek. Türkiye’de bu işi profesyonel yapan karikatüristler dernek başkanı başta olmak üzere 5 kişilik bir ekip jüri olarak katılacak. Bizde TED okulları arasında bir yarışmaya çıktık. 4 Nisan’da yarışmaya katılmak için eserler teslim edilecek. 41 TED okulundan eserler bizlere gelecek. Eserlerimizi jürilerimiz değerlendirecek ve jüri üyelerimizde eser sergileyecekler. 18-19 Nisan tarihlerinde yapılacak olan çalıştayımıza Büyükşehir Belediyemizde en büyük paydaş olarak bizlere destek veriyor. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Karikatür Çalıştayı protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Türkiye genelinde TED okullarına ait 41 okulda eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz karikatür yarışmasına katılmak için 4 Nisan tarihine kadar başvuru yapacaklar ve 18-19 Nisan tarihleri arasında da karikatürler değerlendirilecek ve sergilenecek. Yarışmada öne çıkan eser sahiplerine ödüllerde verilecek. Sadece Türkiye’de değil yurt dışından da yarışmaya ve sergiye katılacak aynı zamanda jüride olacak karikatüristlerimiz olacak. Malatya’da uluslararası bir karikatür yarışmasının yapılması hem öğrencilerimiz açısından hem öğrencilerimizin vizyonu ve ufku açısından hem de Malatya’daki eğitim kurumlarımız açısından önemli bir göstergedir diye düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim kurumlarımıza paydaş olmanın bizler mutluluğunu yaşıyoruz. Bir eğitimci olarak da eğitim kurumlarına özel önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. TED Koleji Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da eğitim noktasında öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak için çok güzel müfredat programı olan okullarımızdan bir tanesidir. Türkiye’de eğitim anlamında isim yapmış olan Bilkent Okullarının Malatya’da önümüzdeki yıllarda anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve lise bazında Malatya’da eğitim ve öğretim sunması, sunacağı eğitim öğretim imkânları çerçevesinde Malatyalı öğrencilerimizin büyük bir ekseriyetinin de burslu olacak olması önemli bir hadisedir. Diğer taraftan Battalgazi bölgemizde Mehmet Ali Aydınlar Teknoloji Fen Lisesi yapılacak olması önemli bir dönüm noktasıdır. Malatya’da bir taraftan üniversiteler, bir taraftan TED Koleji, Bilkent Okulları ve Teknolojik Fen Liseleri gibi yüksek segmentli okullarımızın olması ve eğitim öğretimin başlaması Malatya’daki eğitim standartının yükseltilmesi ve öğrencilerimizin geleceğe daha iyi hazırlanması noktasında ve Malatya’nın marka değeri olması anlamında önemli katkı sunacaktır. Malatya’da yapılacak olan çalıştayımızda ve yarışmamızda Ben inanıyorum ki çok güzel karikatürler yarışmamızda ortaya çıkacaktır. Malatya’mıza çizim anlamında, mizah anlamında yarışmamız önemli katkı sunacaktır. Protokolümüzün Malatya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.