Malatya U18 Gençler Ligi çekişmeli geçiyor

Malatya U18 gençler Futbol Ligi 3.hafta maçları oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, 3. hafta maçları çekişmeli geçti.

Oynanan 3. Hafta maçları sonunda, Yeşilyurt Belediye 9 -Sanayispor 0, Darendespor 9 -Malatyagücü 1, Malatya fener 2 - Arguvan Belediyespor 4, Karakavakspor 0-Gençlerbirliği 4, Malatya şehir 0 -Orduzuspor 1, Konak spor 2 -Battalgazi Belediyespor 0, Hekimhan Girmana spor 1 -Demirspor 5, Alageyik spor 0- Eski Malatya 1 ve M.galataspor 0 - Beydağı spor 5 sonuçları elde edildi.

Bu sonuçlardan sonra A grubunda Darendespor 9 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sırada ise aynı puanla Konakspor yer aldı. B grubunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor 9 puanla birinci sırada yer alırken, 2. sıraya yine aynı puanla Kale Gençlerbirliği yerleşti.

C grubunda ise Eski Malatya 9 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sırada 7 puanla Anadolu Selçukluspor yer aldı.