Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) Ziraat Fakültesi ile Akçadağ, Arapgir, Battalgazi, Darende Bekir Ilıcak, Doğanşehir Vahap Küçük, Hekimhan Mehmet Emin Sungur, Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Yeşilyurt Meslek Yüksekokullarında mezun olan 692 öğrenci için 3. mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Battalgazi Tarım Yerleşkesinde gerçekleştirilen tören, fakülte ile meslek yüksekokulları mezunlarının kortej halinde alana girmesi ile başladı. Öğrenci ailelerinin de ilgi gösterdiği törende konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak en büyük hedefimiz, üreten büyüyen ve üretirken Malatya’mızın, Ülkemizin ismini ulusal ve uluslararası arenada bilimin, ilimin olduğu her alanda duyurmaktır. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmekte en büyük güvencemiz büyük emekler vererek gelecek hayatınız için hazırladığımız siz sevgili gençlerimizsiniz. Sizler bu bayrağı gururla taşıyacak ve girdiğiniz her alandan bizleri gururla temsil edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Üniversitenin kuruluşundan itibaren 3 yıllık sürede çok önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Karabulut, “Bizler güçlü bir ekip çalışmasıyla üniversitemizi ileriye götürme çabası ve gayreti içinde olacağız. Üniversitemizi Türkiye’nin ve Dünya’nın saygın eğitim kurumlarından biri haline getirmek için akademisyen arkadaşlarımızla birlikte el ele, sırt sırta vererek ve gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz, çalışacağız. Öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirmek için öğretimde yenilikçi yaklaşımları ve öğrenci merkezli öğretimi temel alıyoruz. Bu süreçte üniversitemize gerekli tüm teknolojik alt yapıyı kurarak akademisyenlerimizin, ülkemizin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken daha faydalı olabilmeleri, rahat ve etkin bir şekilde çalışmalarını sağlamak gayretindeyiz. Bundan 3 yıl önce büyük hedefler ile kurulan Malatya Turgut Özal Üniversitemiz, bugün bu hedefler doğrultusunda özveri ile yetiştirdiği nitelikli mezunlarını veriyor. Kuruluşumuz da aktif Ziraat Fakültemiz ve 8 Meslek Yüksekokulumuzun yanı sıra, bugün 6 fakülte 9 Meslek Yüksekokulu, 2 Yüksekokul, 11 Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile ulusal ve uluslararası hedeflerimiz ile yükselişimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda, Mevcut 3732 öğrencimiz bulunuyor ve gelecek yılda tahmini 5500 civarı öğrencimiz olacak. Aynı zamanda toplam 24 lisans bölümümüz, 37 Meslek Yüksekokulu bölümümüz, 41 Meslek Yüksekokulu programımız, lisansüstü 11 anabilim dalı ve 19 bilim dalımız buluyor. Hedef ve ideallerimiz doğrultusunda öğrencilerimizin geleceğe hazırlanması konusunda önemli gördüğümüz, Fakülte, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul, bölüm ve programların açılması konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yükseköğretim Kurulu Başkanımız ve YÖK üyelerimize bu anlamda bir kez daha teşekkürü borç biliyorum” şeklinde konuştu.

“Saygın bir üniversite olma yolunda önemli bir potansiyele sahibiz”

Öğrencilerin zorlu bir üniversite eğitimi sürecinden geçtiklerini vurgulayan Karabulut, “Ailelerinizden uzakta, birçok zorluğa katlandınız. Şimdi mezun olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Malatya Turgut Özal Üniversitemizin bu yeni döneme sizi çok ciddi bir donanımla hazırladığından şüphem yok. Şüphesiz her başarı, öncelikle kişisel çabaların, sıkı ve disiplinli bir çalışmanın ürünüdür. Okuyarak, araştırarak, sorarak, sorgulayarak, kimi zaman gece yarılarına kadar ders çalışarak kat ettiğiniz uzun bir yolun ardından işte bugün ilk etap diyebileceğimiz hedefinize ulaştınız.” İfadelerine yer verdi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 3. yaşını geride bırakmış genç, iddialı, emin adımlarla yoluna devam eden, dünya ve Türkiye çapında saygın bir üniversite olma yolunda önemli bir potansiyele sahip bir üniversite olduğunu belirterek, 692 gencimizin mezuniyetlerine şahitlik ediyoruz” dedi.

“Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde olmak sizi ayrıcalıklı kılar”

Üniversite hayatının sadece eğitimle sınırlı olmadığına dikkat çeken Karabulut, “Bugün öğrencilerimizin, evlatlarımızın geleceğe attıkları en önemli adımlardan birine şahit oluyoruz, geleceğe güvenle bakıyoruz, çünkü sizlerin büyük emekler ile yetiştirdiğiniz, akademisyenlerimizin geleceğe özveri ile hazırladığı öğrencilerimiz bugün mezun oluyor. Onların sadece dersleriyle değil sosyal ilişkileri ile de her zaman yanlarında oldunuz, onların kararlarına saygı duydunuz ve doğru yolu gösterici roller üstlendiniz. Üniversite hayatının sadece eğitimle sınırlı olmadığını, bulunduğunuz ortamda kazandığınız vizyon ve değerlerinde bu eğitimin ayrı bir parçası olduğunu unutmamanız gerekir. İşte bu yüzden Malatya Turgut Özal Üniversitesinde olmak sizi ayrıcalıklı kılar. Üniversitemizin hızlı ve özverili gelişimine hepiniz şahitsiniz. Üniversitemizi tercih ederken, kapısından girdiğiniz andan itibaren farklılığı hissettiğiniz o ilk günün heyecanı ile bugünkü son günün heyecanı hatırınızda kalacak ve bunun heyecanını hayatınızın sonuna kadar hissedeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin size ve birikiminize ihtiyacı var”

Karabulut, “Bugün itibariyle uzun eğitim serüveninde elde ettiğiniz birikimi pratikle, gayretle, çalışkanlıkla hayata geçireceğiniz yeni bir sürece ilk adımı atıyorsunuz. İş hayatınızda ve akademik çalışmalarınızda ülkenize, milletinize, ideallerinize olan sadakatinizi asla kaybetmemelisiniz. Eminim ki her biriniz, çalışma hayatında dürüst, ahlaklı, kendine güvenen gençler olarak bu ülke için değerli hizmetlerde bulunacaksınız. Biz de sizlerin başarılarınız ile övüneceğiz, gurur duyacağız. İşinizi zamanında ve doğru yapmak, disiplinli ve düzenli çalışmak, yaşam felsefenizin bir parçası olsun. Türkiye’nin size ve birikiminize ihtiyacı var. Hayatınız boyunca daima, haktan, adaletten, barıştan, sevgiden, saygıdan, kardeşlikten, paylaşmadan, yardımlaşmadan yana olun, bu değerlerin savunucusu olun, bu ülke için umut olun” şeklinde mezun öğrenciler için öğütlerde de bulundu.

Rektör Karabulut, ayrıca üniversitenin gelişmesi yolunda desteklerini esirgemeyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a, Bakanlara, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve tüm ekibine, Milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

“Bizlere meslek ahlakı ve milletimizin temel değerlerini kazandırdınız”

Üniversite 2020-2021 akademik yılı birincisi Büşra Yalçın ise “Malatya Turgut Özal Üniversitesi yeni bir üniversite olmasına rağmen alanında yetkin hocalarımız ve araştırma görevlilerimizin desteği hep bizimleydi. Bu denli güçlü olan kadrolarla sadece öğretim değil bize değerli olduğumuzu hissettirmeleri de Üniversitemde açık yüreklilikle söylüyorum ki kendimizi hiçbir zaman dört yıl sonra izi silinecek bir öğrenci gibi hissetmedik. İdeallerin öznesiydik, bir sonraki neslin kuruluş ögesi. Yılların birikimini özveriyle bize aktaran tecrübeli hocalardan oluşan akademik kadromuz en önemli avantajımız oldu. Mesleklerimizde yetkin olabilmemiz için her türlü bilgi birikimini sağladınız. Bizlere meslek ahlakı ve milletimizin temel değerlerini kazandırdınız. Bize güven verdiniz. Mesleğimizde başarılı olabilme bilgi ve yeteneği kazandırdınız. Önümüzdeki süreçler içinde hayatın pratik kısmında sıkıştığımız zamanlarda bizlere kapılarınızı çalabilecek olmanın cesaretini vermiş olmanız inanın her şeye değer. Ve biz böyle değerli hocalara sahip olduğumuz için çok şanslı olduğumuzu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Program dereceye giren öğrencilere başarı belgelerinin takdimi ve üniversite birincisi Ziraat Fakültesi öğrencisi Büşra Yalçın ve Rektör Karabulut yaş kütüğüne rölyeflerin çakılması ve kep atma töreni ile devam etti. Mezuniyet sevincini yaşayan öğrencilerin keplerini toplu halde havaya fırlattılar.

Program Halk Müziği Sanatçısı Şükriye Tutkun Konseri ile sona erdi. Konser sırasında öğrencilerinde katılımlarıyla eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.