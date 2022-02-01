Malatya TSO’nun üye sayısı üç yılda yüzde 42 arttı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) şehirde gündem belirleyen, sorunları gündeme taşıyan ve talep önerileri sunan bir konuma geldiğini ifade eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Üç yılda üye sayımızı yüzde 42 arttırdık. Odamızın şuanda üye sayısı 9 bin 465. 2022’de hedefimiz 10 bini geçmek” dedi.

1923 yılında kurulan ve 99 yıldır Malatya’da ilin ekonomik faaliyetlerine yön verdiği belirtilen MTSO’nun bugün 70 meclis üyesi ve 10 bine yaklaşan üye sayısıyla bölgesinin en etkin odası konumuna ulaştığı bildirildi.

“Gündem belirleyen oda olduk”

MTSO’nun üye sayısının son üç yılda yüzde 42 arttığını ifade eden Malatya TSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Şehrimizin katma değerli üretimi, nitelikli ihracatı, sanayi ve ticari alandaki potansiyeli bize her daim güç veriyor. Yatırımcısı için cazibe merkezi kimliğini daha da güçlendiren Malatya, önünü açtığımız yeni yatırımlarla bölgesinde adından söz ettiren bir il konumuna ulaştı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak hedefimiz; yerelden küresele doğru açılım sağlayabilen bir anlayışla üretim ve yatırım üssü olmaktır. Önümüze koyduğumuz bu hedefler Odamızın şehrimizde daha etkin bir hale gelmesini sağladı. Yapmış olduğumuz çalışmalarla Odamız ilimizde gündem belirleyen, sorunları gündeme taşıyan, talep önerileri sunan bir hale büründü. Hal böyle olunca birçok işletme odamıza kayıt olmak için talepte bulundu. Göreve seçildiğimiz 1 Nisan 2018 tarihinde üye sayımız 6 bin 658 idi. 2019 yılında 576, 2020 yılında 846 ve 2021 yılında 837 yeni üyemiz oldu. Odamızın şuanda toplam üye sayısı 9 bin 465’dir. Üç yılda üye sayımızı yüzde 42 arttırdık. Hedefimiz 2022 yılında üye sayımızın 10 bini geçmesi ve bölgemizin gerek üye sayısı gerekse etkinliği ile en büyük Odası olmaktır” dedi.