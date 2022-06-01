Malatya TSO’dan Vali Şahin’e hayırlı olsun ziyareti

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 11 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile Malatya Valiliği görevine atanan Malatya Valisi Hulusi Şahin’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

“Aynı başarılı çalışmaları ilimizde de sürdüreceğine inanıyoruz”

Geniş katılımla gerçekleşen ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Sadıkoğlu, “Resmi Gazete’de yayınlanan kararname ile Malatya Valiliği görevine atanan Malatya Valimiz Sayın Hulusi Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Odamızın yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz oldukça samimi bir ortamda geçti. Sayın Valimizin daha önceki görev yaptığı yerlerde önemli projelere imza atması ve başarılarıyla anılması ilimiz adına bizleri sevindirmiştir. Umut ediyoruz ki aynı başarılı çalışmaları ilimizde de sürdürecektir. Ziyaret sırasında Sayın Valimize Odamız ve ilimiz ekonomisi adına bilgiler verdik. İlimizin kalkınması ve ekonomimizin büyümesi adına atacağımız her adımda Sayın Valimizin desteğini göreceğimize inanıyoruz. Bizleri kabulünden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyarette, MTSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, Yönetim Kurulu Üyeleri Cumali Karahan, Ömer Dinç, Mesut Özdemir, Selim Gültekin, Özcan Dündar, Zekeriya Çelebi, Meclis Başkan Vekili Hakan Er, Meclis Divan Üyeleri Ayhan Altunok, Mustafa Eroğlu, Meclis Üyeleri Eyüp Tav, Mikail İkiz, Oğuz Alkan, Bünyamin Yılmaz, Osman Yıldırım, Cemil Yıldırım, Muzaffer Alan, Eşref Kalan, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan, TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hilal Acı ve TOBB Malatya Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi Bayhan Karadağ yer aldı.