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Malatya TSO’dan Türkiye Gazetesi’ne ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı ziyarette, Malatya’da başlatılan destek kampanyasının ülke genelinde karşılık bulduğunu söyleyerek, "Esnafa destek çağrımızı hem vatandaşlar hem de esnafımız sahiplendi" dedi.

MALATYA 21.01.2021, 17:08
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Malatya TSO’dan Türkiye Gazetesi’ne ziyaret

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı ziyarette, Malatya’da başlatılan destek kampanyasının ülke genelinde karşılık bulduğunu söyleyerek, "Esnafa destek çağrımızı hem vatandaşlar hem de esnafımız sahiplendi" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Gazetesi Malatya Bölge Temsilcisi Celal Koyuncu’yu ziyaret etti. Türkiye Gazetesi’nin toplumun haber alma ihtiyacını üst seviyede gerçekleştirdiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, konuşmasında Malatya TSO olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti. Geride kalan 2020 yılının Malatya açısından deprem ve korona virüs salgını etkisiyle geçtiğini ancak, Malatya TSO olarak yaşanan tüm olumsuzluklara karşın özellikle ekonomi, üretim, ticaret ve sosyal alanda önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “24 Ocak 2020 tarihinde yaşadığımız, merkez üssü Elâzığ olan deprem, şehrimizde de can ve mal kayıpları yaşanmasına neden oldu. Depremin meydana geldiği geceden itibaren hemşerilerimizin yaralarını sarmak amacıyla, TOBB ile koordine olarak yardım tırlarının hazırlanmasını sağladık. Ertesi günün ilk ışıklarıyla birlikte deprem bölgesine doğru yola çıkan yardım tırlarının sayısı birkaç gün içinde 140 gibi ciddi bir rakama ulaştı. Depremle birlikte üyelerimizin yaşadığı ekonomik sıkıntıları giderebilmek adına yaptığımız çalışmalın en önemlisi şüphesiz kredi destek paketleri oldu. Depremin ardından bölgemizi ziyaret eden bakanlara ve KOSGEB Başkanına üyelerimizin yaşadığını sorunları detaylı bir şekilde ilettik. Sürecin devamında yaptığımız girişimlerle yaklaşık 4 bin 500 üyemiz 100 bin liraya kadar kredi imkanına erişerek deprem ve pandemi sürecinin yaşattığı ekonomik olumsuzluklar karşısında önemli bir finansman desteğine ulaşmış oldu” dedi.

2018 yılında göreve seçildikten sonra önlerine Malatya sanayisini, bölgesinde üretim ve ihracat üssü konumuna getirme hedefi koyduklarını anlatan Sadıkoğlu, "Bu kapsamda 2019 yılında nitelikli yatırımlar için yer tahsisleri gerçekleştirdik. 2020 yılında korona virüs salgını dolayısıyla yer tahsislerinde bir durağanlaşma yaşandı. Hedefimiz, sanayi parsellerimizi en doğru şekilde değerlendirerek, nitelikli yatırımların ve daha fazla istihdamın önünü açmak. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bu yana gerçekleştirdiğimiz 26 yer tahsisi ile 10 bin kişilik istihdam alanı oluşturduk. İlk etapta faaliyete geçen bu fabrikalarda yaklaşık 3 bin hemşerimiz istihdam edildi. 32 yıllık tarihinde 22 bin kişinin istihdam edilebildiği organize sanayi bölgemiz için hedefimiz 4 yılda en az 15 bin hemşerimizin istihdam edileceği alanlar oluşturmak. Malatya sanayisinin mevcut durumunu yenilikçi çalışmalarımızla geliştirirken, ticaretle uğraşan iş insanlarımız için de birçok proje üzerinde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Malatya sanayisinin 30 yıldır çözülemeyen arıtma tesisi sorununu çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Uzun yıllardır Şahnahan Deresi başta olmak üzere ciddi çevre kirliliğine yol açan arıtma tesisinin oluşturduğu problemler nihayet tarih oluyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerinde hassasiyetle durduğumuz projemizde 2020 yılında ciddi bir mesafe kat ettik. Yaklaşık 250 milyon TL’lik Malatya 1. OSB Arıtma Tesisi Projemizin yapım ihalesi tamamlanarak ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandı. 24 ay sonunda faaliyete geçmesini hedeflediğimiz tesis günlük 80.000 m3 kapasite ile uzun yıllar sanayimizin arıtma yükünü taşıyacak ve gelecek 50 yıl sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin önüne geçecek. Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ve teknolojik arıtma tesislerinden birisi olacak yeni tesis, arıtma kapasitesi yeterli olmadığı için OSB’mizde yer tahsisi yapamadığımız büyük sanayi kollarının faaliyete geçmesini sağlayarak, şehrimiz ekonomisine, üretimine ve istihdam oranlarına doğrudan katkıda bulunacak” diye konuştu.

Vatandaşlar esnafı sahiplendi

Sadıkoğlu, Malatya’da başlatılan "Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık" kampanyasının ülke genelinde karşılık bulduğunu kaydetti. Esnafın sorunlarının pandemi sürecinde başlamadığını hatırlatan Sadıkoğlu, "Küresel markalar, zincir firmalar ve e-ticaret zaman içerisinde küçük ve orta ölçekli yerel esnafımızın büyük iş kayıpları yaşamasına neden oldu. Ancak 2020 yılı içerisinde yaşadığımız salgın süreci ve getirilen kısıtlamalar yerel esnafımızı ciddi manada zor duruma soktu. Toplumda bir şekilde farkındalık oluşturmak, alışveriş tercihlerinde yerel esnafa öncelik verilmesini sağlamak adına “Gün Birlik Günü” diyerek yerel esnafımıza destek çağrısında bulunduk. Bu çağrımız hem vatandaşlarımız hem esnafımız tarafından sahiplenildi. Diğer şehirlerdeki odalarımızın da bu kampanyaya dahil olmasıyla Malatya’dan başlayan kampanyamız ulusal boyuta taşındı. Vatandaşımızdan destek istediğimiz esnafımız, kimimizin komşusu, kimimizin akrabası, yani taziyemizde de düğünümüzde de yanımızda olan insanlar. Malatya halkı vefalıdır, bu süreçte esnafına bu duygu ve sorumluluk bilinci ile destek olacaktır” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koyuncu da TSO’nun çalışmalarını takdirle izlediklerini ifade ederek Başkan Sadıkoğlu’na başarılar diledi.
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