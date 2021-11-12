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Malatya TSO’dan öğrencilere bot yardımı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), sosyal sorumluluk projesi kapsamında bin 550 çift botu ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

MALATYA 12.11.2021, 13:27
Malatya TSO’dan öğrencilere bot yardımı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), sosyal sorumluluk projesi kapsamında bin 550 çift botu ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Battalgazi İlçesi’nde bulunan Cevat Çobanlı Ortaokulu’nda düzenlenen teslim programına MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Mesut Özdemir ve Ömer Dinç, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Kılınç, Okul Müdürü Metin Demir ve okul yönetimi ile öğretmenler katıldı.

“Eğitim herkesin eşit alması gereken bir kavramdır”

Malatya TSO olarak sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz ekonomisini geliştirmek ve sosyal hayata katkı sunmak gibi bir misyonumuz var. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu misyon doğrultusunda elimizi taşın altına koyuyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bot, mont ve eğitim malzemeleri gibi farklı yardımlarda bulunuyoruz. Bu yıl da öğrencilerimize bot yardımı yapacağız. Soğuk kış günlerinde öğrencilerimizin ayakları üşümesin diye 1550 çift botu Malatya Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Botlar, şehir merkezindeki ve ilçelerdeki belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılacak. Bu yardımları önemsiyoruz, çünkü eğitim herkesin eşit şekilde alması gereken bir kavram. Dünyanın her yerinde eğitim eşit olması gerekir. İhtiyaç sahibi öğrencilerinde eğitimini en üst seviyede alması gerekli. Onlar eğitimlerini alırken bizlerin de öğrencilerimize destek olmamız gerekiyor. Malatya TSO olarak bu konuda her türlü desteği sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz. Her konuda olduğu gibi, sosyal sorumluluk projelerimize de katkı sunan çatı kuruluşumuz TOBB’un değerli başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve oda üyelerimize sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

“Malatya TSO her daim yanımızda”

Yapılan yardımdan dolayı teşekkürlerini sunan Müdür Kanbay da, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası her zaman eğitim camiamızın yanında, her türlü desteği sunuyorlar. Uzaktan eğitim döneminde de tablet bilgisayar desteğinde bulundular. Eğitim malzemeleri konusunda da ne zaman destek istesek hemen yardımcı oluyorlar. Oğuzhan Başkanımız nezdinde tüm oda üyelerine teşekkür ediyoruz. Malatya’mızda 15 bin civarında ihtiyaç sahibi öğrencimiz var. İşadamlarımıza, bu öğrencilerimizin destek olmaları için çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ayakkabılar teslim edildi. MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Milli Eğitim Müdürü Kanbay ve beraberindekiler daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.

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