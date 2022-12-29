Malatya TSO’dan öğrencilere bot ve mont yardımı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde alınan bot ve montları ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim etti.

Yeşilyurt İlçesi’nde bulunan Kılıçaslan İlkokulu’nda düzenlenen teslim programına, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Demirel, MTSO Meclis Başkan Vekili Ayhan Altunok, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve okul yönetimi ile öğretmenler katıldı.

“Eğitim herkesin eşit alması gereken bir kavramdır”

Malatya TSO olarak sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimiz ekonomisini geliştirmek ve sosyal hayata katkı sunmak gibi bir misyonumuz var. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu misyon doğrultusunda elimizi taşın altına koyuyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz çerçevesinde her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bot, mont ve eğitim malzemeleri gibi farklı yardımlarda bulunuyoruz. Bu yıl da öğrencilerimize bot ve mont yardımı yapacağız. Soğuk kış günlerinde öğrencilerimiz üşümesin diye 1007 çift botu ve 1007 adet montu Malatya Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ediyoruz. Botlar ve montlar şehir merkezindeki ve ilçelerdeki belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılacak. Bu yardımları önemsiyoruz, çünkü eğitim herkesin eşit şekilde alması gereken bir kavram. Dünyanın her yerinde eğitim eşit olması gerekir. İhtiyaç sahibi öğrencilerinde eğitimini en üst seviyede alması gerekli. Onlar eğitimlerini alırken bizlerin de öğrencilerimize destek olmamız gerekiyor. Malatya TSO olarak bu konuda her türlü desteği sunuyoruz ve sunmaya da devam edeceğiz. Her konuda olduğu gibi, sosyal sorumluluk projelerimize de katkı sunan çatı kuruluşumuz TOBB’un değerli başkanı Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ve oda üyelerimize sonsuz teşekkür ediyoruz” dedi.

“Malatya TSO her daim yanımızda”

Yapılan yardımdan dolayı teşekkürlerini sunan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası her zaman eğitim camiamızın yanında, her türlü desteği sunuyorlar. Oğuzhan Başkanımız nezdinde tüm oda üyelerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından ayakkabılar teslim edildi. Sadıkoğlu, Özdemir ve beraberindekiler daha sonra sınıfları gezerek öğrencilere başarılar diledi.