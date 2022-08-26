Malatya TSO’dan geleneksel aşure günü etkinliği

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Aşure Günü’nde birlik ve beraberlik mesajları verildi.

MTSO binasının önünde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen geleneksel Aşure etkinliğine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, MİM-DER Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı Başkanı Hasan Meşeli, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Başkan Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve geldikleri günden buyana ayrışmanın değil birleşmenin yanında olduklarını ifade ederek, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak aşure de olduğu gibi farklılıkların birlikte daha güzel olduğuna, kimsenin etnik kökeni veya düşüncesinden dolayı ötekileştirilmediği bir anlayış içerisindeyiz” dedi.

Muharrem ayında paylaşma duygusunun ön plana çıktığını da kaydeden Sadıkoğlu, “Bizler Ticaret ve Sanayi Odası olarak, birlikte rahmet, ayrılıkta azap var mantığıyla geldiğimiz günden beri nasıl davranıyorsak bundan sonra ki süreçte de aynı şekilde devam edeceğiz. Birlikte hareket etme kültürünü oluşturarak Malatya ekonomisinin ve sosyal hayatının gelişimine katkı sunuyoruz” diye konuştu.