Malatya TSO’dan bir ilk daha

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) bir ilki daha başardı. TSE ile sürdürülen akreditasyon çalışmaları neticesinde Türkiye’deki tüm Ticaret ve Sanayi Odaları arasında ilk kez “Üye Dostu Kuruluş” unvanı alan TSO oldu.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından Türkiye’de ilk olan belgeler Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’na verilmeye devam ediyor. TSE ile sürdürülen akreditasyon çalışmaları neticesinde Türkiye’deki tüm Ticaret ve Sanayi Odaları arasında ilk “Üye Dostu Kuruluş” unvanı MTSO’ya verildi. “Üye Dostu Kuruluş” Belgesi TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz tarafından MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na takdim edildi.

“Türkiye’de ilk olmak gurur verici”

Belge takdim programında konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bugüne, üyelerimizi merkeze alarak attığımız her adımda hep daha iyiye odaklandık. Bu doğrultuda Odamızı belge odacılığından bilgi odacılığına taşımak için güçlü adımlar attık ve yeni dönemde de bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Bilindiği üzere, TOBB akreditasyonunda 13 yıldır C kategorisinde olan Odamızı, Uluslararası bağımsız denetçilerin denetimi sonrası 1 yıl gibi kısa sürede B kategorisine yükselttik. Şu anda A Kategorisi sürecini başarı ile sürdürmekteyiz. Odamız hizmetlerinde kalite standartlarını sürekli olarak arttırmak ve bu alanda odamızı 365 Oda ve Borsa arasında rol model konumuna getirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Elbette bu standartları belirleyecek ve belgelendirecek en önemli kurumların başında da TSE geliyor. Üye memnuniyetinin sağlanması adına TSE’nin belirlediği ulusal ve uluslararası alanda geçerli kalite sistemlerini kurumumuza yerleştirmek ve sürdürülebilir kılmak için ciddi gayret gösterdik. Bu çerçevede geride bıraktığımız Haziran ayında Türkiye’de TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan ilk Ticaret ve Sanayi Odası olmuştuk. Bugün burada bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. TSE ile sürdürdüğümüz akreditasyon çalışmalarımız neticesinde Türkiye’deki tüm Ticaret ve Sanayi Odaları arasında ilk Üye Dostu Kuruluş unvanı alan Ticaret ve Sanayi Odası olmanın sevincini yaşıyoruz. TSE Tarafından bugün odamıza takdim edilen Üye Dostu Kuruluş Belgesi, odamızın uluslararası standartlara uygun ve yüksek kalitede hizmet verdiğinin bir göstergesi. TSE tarafından belirlenen bu sistemde, sadece üyelerimizin şikâyet ve değerlendirmeleri değil, üyeye karşı proaktif yaklaşım sergilenerek, üyenin Odamızı nasıl algıladığı ölçülmektedir. Bir süredir odamızın ilgili ekipleri ve TSE tarafından yürütülen sistem ve inceleme çalışmalarının başarıyla neticelenmesi ve bu başarının kalite belgesi ile taçlandırılması odamız adına gurur verici bir gelişme. Bu süreçte emeği geçen yönetim kurulu üyelerimiz, odamız çalışanları ve başta Erarslan Yılmaz olmak üzere TSE Yetkililerimize teşekkür ediyorum. Üye Dostu Kuruluş Belgemizin odamız ve üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Diğer TSO’lara örnek olacak”

MTSO’yu tebrik eden TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odamız TSE belgelerine büyük önem veriyor. Türkiye’de ilk kez Üye Dostu Kuruluş belgesini alan TSO oldular. Başkanımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Diğer Odalara da örnek olacağını düşünüyorum. Diğer illerdeki TSO’lara da bu belgeyi almayı tavsiye ediyorum” diye konuştu.