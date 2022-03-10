banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi dolar ve euro'da son durum
Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesi dolar ve euro'da son durum
Zengin Rus ve Ukraynalılar, gayrimenkule yatırım için sıraya girdi!
Zengin Rus ve Ukraynalılar, gayrimenkule yatırım için sıraya girdi!
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!

Malatya TSO’da hafriyatçı ve iş makinecilerin sorunları konuşuldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda hafriyat ve iş makinecileri sektörünün sorunları konuşuldu. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, iletilen sorunların ve taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi.

MALATYA 10.03.2022, 13:50
Malatya TSO’da hafriyatçı ve iş makinecilerin sorunları konuşuldu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen toplantıda hafriyat ve iş makinecileri sektörünün sorunları konuşuldu. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, iletilen sorunların ve taleplerin takipçisi olacaklarını söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, hafriyat ve iş makinecileri sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Malatya TSO binasında düzenlenen toplantıya Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Celal Abbas Karaduman, Meclis Başkan Vekili Hakan Er, Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok, aynı zamanda Malatya TSO Meclis Üyesi olan Malatya Hafriyatçılar ve iş Makinecileri Derneği (MAHİSAD) Başkanı Şemsettin Tüdün ve MAHİSAD’a üye sektör temsilcileri katıldı.

“Taleplerinizin takipçisiyiz”

Sektörlerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözüme kavuşması için birliktelik ruhunun önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “Sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi, birlikte hareket etmesi, dernekleşmesi, tek ses olması etkili oluyor. Bu konuda sizleri tebrik ediyorum. Malatya Hafriyatçılar ve iş Makinecileri Derneği’ni kurmuş olmanız ve aktif bir şekilde sorunlarınızı gündeme taşıyor olmanız önemli. Dernek başkanınız Şemsettin Bey aynı zamanda Odamızın da meclis üyesi, kendisi sık sık bizlere sizin sorunlarınızı taşıyor. Bizler de üst makamlara iletiyoruz. Ancak şunu belirtmek isterim bizler rica makamlarıyız, icra makamı değiliz. Ama elimizden geldiğinin fazlasını sorunların çözümü için yapıyoruz. Artan maliyetlerin neden olduğu yükün sektörde önemli sorunlara da yol açtığını da biliyoruz. Bu sorunların çözümünün takipçisi olacağız. Sizlerin bizlere bugün ileteceği sorunları hazırlayacağımız dosya ile çatı kuruluşumuz TOBB’a ve ilgili bakanlıklara göndereceğiz. Odamızı evrak odacılığından çıkarıp, üyelerin sorunlarına kulak veren, çözümü için girişimlerde bulunan bir hale dönüştürdük” dedi.

“Çalıştığımız gün zarardayız”

Sektörlerinin birçok sorunu olduğunu ve son zamanlarda artan maliyetler sebebiyle iş yapamaz, para kazanamaz hale geldiklerini kaydeden Malatya TSO Meclis Üyesi ve Malatya Hafriyatçılar ve iş Makinecileri Derneği (MAHİSAD) Başkanı Şemsettin Tüdün, sektörün sorunlarını şu şekilde sıraladı:

“Şehrimizin imarı ve altyapısına hizmet eden, ekmeğini taştan topraktan çıkaran esnafımız devletimizden ve mahalli kuruluşlardan hiçbir destek almadan ayakta durmaya çalışıyor. Eskiyen araçlarımızı yenileme imkanımız olmadığı gibi araçların bakım, onarım ve resmi giderlerini karşılamakta zorlanıyoruz. Ben babamla birlikte 13 yaşından beri bu sektörün içerisindeyim, Beydağı kadar toprak kaldırdım tozu kadar servetim yok. Para kazanamıyoruz. K1 sertifikasının ödemesinin taksitle yapılmasını talep ediyoruz. Bu belgenin araçla beraber satış da devrinin yapılmasını istiyoruz. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı kantarlardaki denetimler bizleri zorluyor. Resmi araçlar ve resmi kurumların amblemini taşıyan araçlara kantar uygulaması yapılmıyor. Bu da haksız rekabete yol açıyor. Kırsalda, toprak yolda bile Jandarma tarafından tonaj uygulaması yapılıyor ve büyük cezalar yazılıyor. Hatta Organize Sanayisinin içerisinde bile tonaj cezası yazılıyor. Lowbet dorse iş makinası şehir içinde taşınırken bile taşıma izin belgesi ve kantar uygulamasına tabi tutuluyoruz, bu durum bizi sıkıntıya sokuyor. Yerel ve resmi kurumların ihalelerinden faydalanamıyoruz, hatta haberimiz dahi olmadan başka şehirlerdeki firmalara veriliyor. Akaryakıt zamları esnafımızı perişan ediyor, çalıştığımız gün zarardayız. Her gün değişen yedek parça ve lastik fiyatları belimizi büküyor. Yeni bir eleman yetiştirmek tamamıyla sektöre yük. Sigortalı bir yardımcı eleman 2 yılda yetişiyor. Yetiştikten sonra işi bırakıyor, sonra mahkemeye veriyor. Yeni bir elemana 1 yıl maaş ve sigorta desteği istiyoruz. Sigorta ve Vergi borçlarının ertelenmesi, esnaf kredilerinin faizlerinin silinmesini istiyoruz. En önemli sorunlarımızdan biri de hafriyatçılara ve iş makinacılara sosyal donatılı ve güvenlikli bir site istiyoruz. Bu konuda belediyemiz bizlere söz verdi ama net bir adım atılmadı.”

Başkan Sadıkoğlu ve Tüdün’ün konuşmasının ardından sektör temsilcileri söz alarak sorunları ve talepleri ifade etti.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18