Malatya TSO, YÖREX’te Malatya’nın yöresel ürünlerini tanıtıyor

Malatya’nın yöresel ürünler bakımından Türkiye’deki en zengin illerin başında geldiğini yöresel ürünler fuarında belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Yöresel ürünlerimizin coğrafi tescil almaları ilimiz ekonomisinin gelişmesine, istihdamın artmasına ve markalaşmaya ciddi katkılar sağlıyor” dedi.

Coğrafi İşaretli yöresel ürünlerde farkındalık oluşturmak, yerelde ve yerinde üretimi teşvik ederek kırsal kalkınmayı amaçlayan Yöresel Ürünler Fuarı’nın (YÖREX) 11’ncsi 20 Ekim tarihinde Antalya’da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından organize edilen, “Sizin oraların nesi meşhur” sloganıyla 20-24 Ekim tarihlerinde açık kalacak YÖREX’te, 113 oda, borsa, 16 kalkınma ajansı ve 650 firma temsil ettikleri illerin yöresel ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Kayısı, ceviz, üzüm, reyhan ve alıç tanıtımı yapıldı

MTSO tarafından, Antalya’da düzenlenen 11. YÖREX Fuarı’nda Malatya’nın coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere birçok yöresel ürünlerin tanıtımı yapılıyor.

Fırat Kalkınma Ajansı’nın öncülüğünde açılan Malatya standında AB Coğrafi İşaret Tescilli Malatya Kayısısı başta olmak üzere kayısı çekirdeğinden Arapgir Üzümüne, Hekimhan Cevizinden mor reyhana, alıca kadar Malatya’nın birçok yöresel ürünü ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayrıca stantta Malatya’nın tarihi ve doğal güzellikleri de hazırlanan görsellerle tanıtılıyor.

Malatya standı önemli isimleri ağırladı

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun ev sahipliği yaptığı Malatya standında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çok sayıda oda-borsa başkanı, bürokratlar, STK başkanları ve temsilcileri, iş insanları ve fuar ziyaretçileri ağırlandı.

“Markalaşmayı hak eden çok sayıda ürünümüz var”

Fuarla ilgili değerlendirme yapan Sadıkoğlu, “Bu yıl 11’incisi düzenlenen YÖREX Fuarını ülkemizin yöresel ürünlerinin tanıtılması ve coğrafi işaretli ürünlerin markalaşması, ticari değer kazanması açısından oldukça önemli buluyoruz. Malatya TSO olarak, FKA ile açmış olduğumuz standımızda şehrimizin coğrafi işaretli ürünleri başta olmak üzere birçok yöresel ürünlerin tanıtımını gerçekleştiriyoruz. Malatya’mız yöresel ürünler bakımından belki de ülkemizdeki en zengin illerin başında geliyor. Çok sayıda markalaşmayı hak eden ürünümüz var. Yöresel ürünlerimizin coğrafi tescil almalarının ilimiz ekonomisinin gelişmesine, istihdamın artmasına ve markalaşmaya ciddi katkılar sağladığı kanaatindeyim. Şu anda birisi AB düzeyinde olmak üzere 15 ürünümüz coğrafi işaret almış durumda. Oda olarak tüm paydaşlarımızla birlikte coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısının artırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Üreticiyi koruyacak ve yöresel ürünlerin üretimini devamlı hale getirecek bir yapının oluşturulması için projelerimiz var. İlimizden göçün önlenmesi ve istihdamın artması için yöresel ürünlerimizin markalaşması elzemdir. Bu nedenle oda olarak yöresel ürünlere ve bu ürünleri üreten üreticilerimize bakış açımız her daim en üst seviyededir” dedi.