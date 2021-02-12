Malatya TSO üyeleri yüzde 19 indirimli elektirik kullanıyor

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından elektrik dağıtım şirketi ile yapılan protokol sayesinde TSO üyeleri yüzde 19 indirimli elektrik kullanmaya devam ediyor. Korona virüs salgını ve salgınla mücadele kapsamında uygulanan tedbirler, başta küçük esnaf olmak üzere bütün iş dünyasını derinden etkiliyor.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin bu süreçten en az oranda etkilenmesi için adımlar atmaya devam ediyor. Üyelerinin içinde bulunduğu ekonomik darboğazı atlatmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan sektörel dosyalar başta TOBB olmak üzere ilgili makamlara iletiliyor.

İndirim protokolü 2021 yılında da devam ediyor

Malatya TSO, üretim ve ticaretin en büyük gider kalemlerinden biri olan enerji maliyeti konusunda önemli bir çalışmaya imza attı. 2020 yılının Temmuz ayında elektrik tedarikçileri ile yapılan pazarlık görüşmeleri sonucunda en uygun fiyatı veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ. ile “Elektrik Enerjisi Tedariği Protokolü” imzalamıştı. İmzalanan indirim protokolü 2021 yılında da devam ediyor.

Sadıkoğlu: “Amacımız, üyelerimizin yükünü hafifletmek”

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, korona virüs salgını sürecinde sosyal hayatta olduğu kadar üretim ve iş hayatında da ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirerek, üyelerinin biraz daha yükünü hafifletmek ve onlara katkıda bulunmak adına indirim protokolü imzaladıklarını ifade etti.

Hala indirimli elektrik kullanmaya başlamayan üyelere seslenen Başkan Sadıkoğlu, “Mevcut aboneliğini anlaştığımız dağıtım şirketine taşıyan üyelerimiz, yaklaşık yüzde 19 oranında indirimli elektrik kullanma imkanını elde ediyor. Hala bu imkândan faydalanamayan üyelerimiz, odamızdan veya ilgili şirketten bilgi alarak, indirimli elektrik kullanmaya başlayabilir” dedi.