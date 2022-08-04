Malatya TSO, “Malatya Peyniri”ne Coğrafi İşaret tescili aldı

Malatya’nın yöresel peyniri, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimleriyle “Malatya Peyniri” adıyla Coğrafi İşaret tescili aldı. Tescil belgesini teslim alan Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Malatya’mızın ticari hareketliliği için Coğrafi İşaret Tescilini önemsiyoruz” dedi.

Malatya Ticaret ve sanayi Odası (MTSO) tarafından yapılan başvuru ile Malatya’nın yöresel peyniri “Malatya Peyniri” olarak tescillendi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar, Malatya Peyniri Coğrafi İşaret Tescil Belgesi’ni MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na teslim etti.

“Malatya peyniri adıyla coğrafi işaret tescili aldık”

Malatya’nın ticari hayatının canlılığı için Coğrafi İşaret Tescilini önemsediklerini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Göreve geldiğimiz günden bu güne ilimiz sanayisinin büyümesi adına güçlü adımlar atarken bir yandan da ilimiz ticari hayatının gelişmesi adına projeler üretiyoruz. Bu anlamda Malatya Gastronomisinin daha bilinir ve tercih edilir hale gelmesi için marka tescillerini önemsiyoruz. Oda olarak geçtiğimiz yıl Malatya Kağıt Kebabına Coğrafi İşaret Tescili almıştık. Bu yıl da Malatya’mızın dört bir köşesinde evlerde ve sanayi tesislerinde üretilen yöresel peynirimize Malatya Peyniri adıyla Coğrafi İşaret tescili aldık. Belgemizi, bizler için de bir gurur kaynağı olan, bulunduğu görevde ciddi başarılara imza atan hemşehrimiz Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar’ın elinden almak ayrı bir mutluluk verdi. Değerli hemşehrimize de tescil süreçlerinde bizlere gösterdiği ilgi, alaka ve katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte ilimizin farklı ticari ürünlerine coğrafi işaret tescili alma girişimlerimiz devam edecek” dedi.

“Zincir marketlerde satışının önünü açacağız”

Ulusal büyük zincir marketlerde Coğrafi İşaretli ürün satılmasının zorunluluğu olduğunu hatırlatan Başkan Sadıkoğlu, “Tescilini yapmış olduğumuz Malatya Peyniri marketlerde perakende olarak satışı yapılabilir bir ürün. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan perakende ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanunda yapılan son değişiklikte zincir mağazaların raf alanlarının en az yüzde birini coğrafi işaretli ürünlere ayırması zorunluluğu bulunuyor. Zincir marketlerde Malatya Peyniri satışına ağırlık verilmesi adına girişimlerde bulunacağız. Yurt içinde ve yurt dışında bulunan büyük zincir marketlerde Malatya Peynirimiz yer almaya başlayınca hem ürünümüzün tanınırlığı artacak hem de üreticimiz daha fazla para kazanmış olacak” ifadelerini kullandı.

“Şehrimize hayırlı olsun”

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkan Vekili Cemil Başpınar ise, “Bir Malatyalı olarak ben de memleketimin ürünü olan Malatya Peyniri Coğrafi İşaret Belgesini Malatya TSO Başkanımıza takdim etmekten dolayı mutluluk duyuyorum. İnşallah bu belge Malatya’mızın ticaretine ve sanayisine önemli bir katkı sağlar. Malatya Ticaret ve Sanayi Odamıza ve Başkanımız Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’na da tescil sürecinde gösterdikleri gayretlerden dolayı da teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.