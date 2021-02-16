Malatya TSO, kitap ve kırtasiye sektörünün talebini bakanlığa gönderdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kitap ve kırtasiye sektöründe yer alan üyelerinin talebini hazırladığı rapor ile Ticaret Bakanlığı’na gönderdi.

Malatya TSO 27. kitap, kırtasiye, eğitim meslek komitesi ile yapılan toplantı sonrasında sektörün talep ve beklentileri hakkında hazırlanan rapor TOBB’a ve Ticaret Bakanlığı’na gönderildi.

Ticaret Bakanlığı’na yazı gönderildi

Ticaret Bakanlığı’na gönderilen yazıda, kırtasiye sektörünün talepleri dile getirilip, “Ticaret Bakanlığı’nın, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında değişiklik yapmak amacıyla yasa taslağı hazırladığını, yasa teklifine göre bin 500 metrekareden küçük zincir marketlerde sigara, cep telefonu, elektronik ve beyaz eşya satışının yasaklanacağını yazılı medya kaynaklarında kamuoyu ile paylaşılan haberler vasıtası ile öğrenmiş bulunmaktayız. Zincir marketlerin pazar günleri saat 11:00’dan önce açılamayacağı bilgisini de yine aynı şekilde yazılı medya kaynaklarından öğrenmiş bulunmaktayız. Perakendeci kırtasiyeciler yıllık satış cirolarının yaklaşık yüzde 40’ını, sezon diye tabir ettikleri okulların da açıldığı Eylül ayında yapmaktadırlar. Ancak aynı dönemde zincir marketlerin de kırtasiye ürünleriyle ilgili kampanyalar düzenlenmesi ve yine bu ürünlerin satışını yapması esnafımızı son yıllarda olumsuz yönde oldukça etkilemiştir. Kanun taslağının haberi bile sektör için beklenmedik bir umut doğurmuştur. Malatya TSO 27.Meslek Komitesi ile (kitap, kırtasiye eğitim komitesi) yapılan görüşmeler nezdinde kırtasiye ürün gruplarının da marketlerde satışı yasaklanacak ürün grupları arasında yer almasının kitap kırtasiye sektörüne büyük bir katkı sunacağı anlaşılmıştır. İlgili kanun taslağına kitap ve kırtasiye ürünlerinin de dahil edilmesi için gereğinin yapılması hususunu bilginize arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

"Üyelerimiz için gerekli adımları atmaya devam ediyoruz”

MTSO üyelerinin yaşadığı sorunların çözümü noktasında gerekli adımları atmaya devam ettiklerini belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Korona virüs salgını ve uygulanan birtakım tedbirler ekonomiyi derinden etkiliyor. Malatya TSO olarak, bu süreçte başta üyelerimiz olmak üzere, ilimiz iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü noktasında gerekli adımları attık ve atmaya da devam ediyoruz. Üyelerimizin içerisinde bulundukları ekonomik darboğazı atlatmaları için hazırladığımız sektör dosyalarını üst kuruluşumuz olan TOBB’a ve ilgili bakanlıklara gönderiyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun taslağı, salgın nedeniyle ciddi iş kaybı yaşayan kitap ve kırtasiye sektörünü heyecanlandırmıştır. Odamız 27. Meslek Komitesi (kitap, kırtasiye, eğitim) üyeleri ile yapılan görüşmeler sonrasında sektörün talep ve beklentileri hakkında hazırladığımız raporu TOBB’a ve Ticaret Bakanlığı’na gönderdik. Üyelerimizin talebi, bakanlığın ticaretin düzenlenmesi hakkında değişiklik yapmak amacıyla hazırladığı yasa taslağında, kırtasiye ürün gruplarının zincir marketlerde satışı yasaklanacak ürün grupları arasına alınmasıdır” diye konuştu.