banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret soruşturması
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
İstanbul'da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı
Özel İletişim Vergisine zam...
Özel İletişim Vergisine zam...
EFT yapacaklar dikkat!
EFT yapacaklar dikkat!

Malatya TSO, kitap ve kırtasiye sektörünün talebini bakanlığa gönderdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kitap ve kırtasiye sektöründe yer alan üyelerinin talebini hazırladığı rapor ile Ticaret Bakanlığı’na gönderdi.

MALATYA 16.02.2021, 11:57
2
Malatya TSO, kitap ve kırtasiye sektörünün talebini bakanlığa gönderdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kitap ve kırtasiye sektöründe yer alan üyelerinin talebini hazırladığı rapor ile Ticaret Bakanlığı’na gönderdi.

Malatya TSO 27. kitap, kırtasiye, eğitim meslek komitesi ile yapılan toplantı sonrasında sektörün talep ve beklentileri hakkında hazırlanan rapor TOBB’a ve Ticaret Bakanlığı’na gönderildi.

Ticaret Bakanlığı’na yazı gönderildi

Ticaret Bakanlığı’na gönderilen yazıda, kırtasiye sektörünün talepleri dile getirilip, “Ticaret Bakanlığı’nın, perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında değişiklik yapmak amacıyla yasa taslağı hazırladığını, yasa teklifine göre bin 500 metrekareden küçük zincir marketlerde sigara, cep telefonu, elektronik ve beyaz eşya satışının yasaklanacağını yazılı medya kaynaklarında kamuoyu ile paylaşılan haberler vasıtası ile öğrenmiş bulunmaktayız. Zincir marketlerin pazar günleri saat 11:00’dan önce açılamayacağı bilgisini de yine aynı şekilde yazılı medya kaynaklarından öğrenmiş bulunmaktayız. Perakendeci kırtasiyeciler yıllık satış cirolarının yaklaşık yüzde 40’ını, sezon diye tabir ettikleri okulların da açıldığı Eylül ayında yapmaktadırlar. Ancak aynı dönemde zincir marketlerin de kırtasiye ürünleriyle ilgili kampanyalar düzenlenmesi ve yine bu ürünlerin satışını yapması esnafımızı son yıllarda olumsuz yönde oldukça etkilemiştir. Kanun taslağının haberi bile sektör için beklenmedik bir umut doğurmuştur. Malatya TSO 27.Meslek Komitesi ile (kitap, kırtasiye eğitim komitesi) yapılan görüşmeler nezdinde kırtasiye ürün gruplarının da marketlerde satışı yasaklanacak ürün grupları arasında yer almasının kitap kırtasiye sektörüne büyük bir katkı sunacağı anlaşılmıştır. İlgili kanun taslağına kitap ve kırtasiye ürünlerinin de dahil edilmesi için gereğinin yapılması hususunu bilginize arz ederiz” ifadelerine yer verildi.

"Üyelerimiz için gerekli adımları atmaya devam ediyoruz”

MTSO üyelerinin yaşadığı sorunların çözümü noktasında gerekli adımları atmaya devam ettiklerini belirten Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Korona virüs salgını ve uygulanan birtakım tedbirler ekonomiyi derinden etkiliyor. Malatya TSO olarak, bu süreçte başta üyelerimiz olmak üzere, ilimiz iş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü noktasında gerekli adımları attık ve atmaya da devam ediyoruz. Üyelerimizin içerisinde bulundukları ekonomik darboğazı atlatmaları için hazırladığımız sektör dosyalarını üst kuruluşumuz olan TOBB’a ve ilgili bakanlıklara gönderiyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun taslağı, salgın nedeniyle ciddi iş kaybı yaşayan kitap ve kırtasiye sektörünü heyecanlandırmıştır. Odamız 27. Meslek Komitesi (kitap, kırtasiye, eğitim) üyeleri ile yapılan görüşmeler sonrasında sektörün talep ve beklentileri hakkında hazırladığımız raporu TOBB’a ve Ticaret Bakanlığı’na gönderdik. Üyelerimizin talebi, bakanlığın ticaretin düzenlenmesi hakkında değişiklik yapmak amacıyla hazırladığı yasa taslağında, kırtasiye ürün gruplarının zincir marketlerde satışı yasaklanacak ürün grupları arasına alınmasıdır” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16