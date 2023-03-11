Malatya TSO ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, başta Ankara olmak üzere 11 Büyükşehir Belediyesi’nin kayısı alımı, kayısı üreticisi ve kayısı ticareti yapan esnafın desteklenmesini içeren iş birliği protokolünü imzaladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Milletvekilleri ve parti yönetimi ile Malatya’yı ziyaret etti. Program çerçevesinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden heyet, Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyarete CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ile Malatya TSO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri katıldı. Ziyaretin ardından Akçadağ’da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelen Başkan Sadıkoğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Malatya TSO arasında düzenlenen iş birliği protokolünü imzaladı.

11 büyükşehir belediyesi Malatya’dan kayısı alacak

İmzalanan protokol hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Sadıkoğlu, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ile kayısı alımı, kayısı üreticisi çiftçimiz ve kayısı esnafımızın desteklenmesini içeren protokol imzaladık. İmzalanan protokole göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 11 Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri çiftçimize ve kayısı ticareti ile uğraşan esnafımıza destek olarak ürün satın alımı gerçekleştirecek. Bunun yanı sıra nakliyesine de yardımcı olarak Ankara’nın merkezi noktalarında ürünlerini satabilecekleri alanlar tesis edecek. Ayrıca Ankara’daki Anfa Fuar Salonu’nda uzun süreli Malatya günleri yapılarak esnafımıza, üreticimize destek olunacak. Kendilerine yönelttiğimiz bu talebi karşılıksız bırakmayan, üreticimize, esnafımıza bu zor günlerde önemli bir destek sağlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz” dedi.

İstişare ve güçlü koordinasyon vurgusu

CHP heyetinin ziyareti hakkında konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Bugün odamızı ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu ve heyetine deprem sonrası sanayicimizin, tüccarımızın ve esnafımızın mevcut durumu ile güncel bilgileri aktardık. Günlerdir ısrarla üzerinde durduğumuz konuları Kılıçdaroğlu ve heyeti ile de paylaştık. Depremin yaralarını sarmak için dayanışma, istişare ve güçlü bir koordinasyona ihtiyacımız var. Bu noktada STK’lar ile istişareyi önemseyen, sanayici ve tüccarın temsilcisi olan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ederek fikir teatisinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve parti yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.