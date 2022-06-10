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Malatya Ticaret Borsasından Vali Şahin’e ziyaret
Malatya Ticaret Borsası (MTB) yönetimi, Malatya’nın yeni Valisi Hulusi Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
MALATYA 10.06.2022, 15:51
Malatya Ticaret Borsası (MTB) yönetimi, Malatya’nın yeni Valisi Hulusi Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, yönetim kurulu üyeleri, Vali Şahin’i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Şahin, nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlere teşekkür etti.