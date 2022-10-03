Malatya TEKNOKENT’te bayrak değişimi

Malatya İnönü Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Malatya TEKNOKENT Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kocamaz, Japonya’da başlayacak olan post doktora programında görev alacak. Kocamaz, bu nedenle TEKNOKENT Genel Müdürlüğü görevini Doç. Dr. Hasan Yılmaz’a devretti.

Devir teslim törenine katılan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ahmet Kızılay yaptığı konuşmada, “Bir yanımız huzurlu ve mutlu bir yanımızda hem üzüntülü. Fatih Hocamızı Japonya’ya göndereceğiz. TEKNOKENT’in kuruluşu 2009, hizmette tam başlaması ise 2010-2011 yıllarıdır. TEKNOKENT binamız o dönemde Sanayi Bakanlığımızın desteği ile yapıldı. Binanın yapım aşamasında epeyce meşakkatli bir dönem oldu. Daha önce üniversitemizin hazırladığı konteynerlerden, barakalardan bu binaya taşındı ve hizmete burada devam etmeye başladı. 2016 yılında rektör olduğum dönemde TEKNOKENT’i 4 firma ile devraldık. 2016 yılında TEKNOKENT’te 14 tane firma vardı. O zaman Yrd. Doç. Dr. Adnan Fatih Kocamaz hocamızı TEKNOKENT genel müdürlüğüne getirdik. Yönetim kurulu ekibimizi tazeledik. Adnan Fatih Kocamaz hocamız da TEKNOKEN’tin Genel Müdürlüğü yolculuğunu bugüne kadar devam ettirdi. Şimdi 10 civarında çalışan ekibimiz var. En son 81 firmamıza ulaşmıştık. Yakın süreçte 90’a yakın firmaya ulaşıyoruz. Bu 6 yılı aşkın sürede TEKNOKENT’te çok önemli başarılar güzel kazanımlar elde ettik. İyi bir noktaya getirdik. Devraldığımız zamandan bugüne çok iyi bir noktaya getirdiğimize inanıyorum. İçinde bulunduğumuz bina artık yetmez olduğu için binanın koridorlarında ofisler oluşturduk teras katında ofisler oluşturduk. Şu anda bu bina 48 ofislik bir bina iken şimdi 81 firmaya ve yönetim ekibine hizmet eden bir bina haline geldi. Bütün alanları kullanıma kazandırmamız nedeniyle hiçbir alan geniş bir alan olarak kalmadı neredeyse. Geldiğimiz noktada TEKNOKENT’imiz ülkemizdeki TEKNOKENT’ler içerisinde iyi bir seviyeye ulaştı. Hedefimiz Türkiye’nin en iyi TEKNOKENT’lerinden birisi yapmak. Şu anda bulunduğumuz nokta iyi ama bu bizim için yeterli değil daha iyiye en iyi ulaşmak için gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kızılay, “TEKNOKENT’imizde 6 yılı aşkın süredir Genel Müdür olarak çok önemli görevler yapan değerli hocamız Doç. Dr Adnan Fatih Kocamaz’ın görevi yine üniversitemizde rektör danışmanlığı Kariyer Merkezi sorumlu müdürlüğü yapan yakın çalışma ekibimizin içerisinde yer alan Doçent Doktor Hasan Yılmaz hocamıza devretmesi nedeniyle bir aradayız. Fatih hocayı Japonya’ya gönderiyoruz bir yıl belki daha da fazla bir süre Japonya’da post doktora çalışma yapacak. Kendi alanında robotik çalışmalar üzerinde orada çok iyi bir üniversitede. Japonya’da önemli bir projeyi meslektaşlarıyla birlikte yapacaklar. Ayrıca bu proje ile yurtdışı tecrübesi kazanmak önemli. Bir projede Japonya birikimini ülkemize öğrenip getirmesi orada için Japonya’ya gönderiyoruz. Kendisinden sonra da görevi Doç. Dr. Hasan Yılmaz hocamıza bugünden itibaren devrediyor. Hasan hocamız da aldığı bayrağı daha öteye götürmek üzere devralıyor. 6 yılı aşkın süredir kentte güzel çalışmalara katkı veren Fatih Kocamaz Hocamıza tekrardan başarılar diliyorum” dedi.

TEKNOKENT’te görev yaptığı süre içerisinde çalışmalarından bahseden Doç Dr. Adnan Fatih Kocamaz da, “6 yıl 3 ay önce bu şanlı görevi sürdürdük. Hocam bizi layık gördü bu konuda. Tabi o dönemde ben kimseden burayı devir alamadım. Böyle bir devir teslim töreni olmadı. Çünkü Genel Müdür yoktu en son genel müdürü istifa etmişti Genel Müdürlük rektör yardımcılığına kalmıştı o da zaten rektörümüz değiştiği için onu da görevi bitmişti. Geldiğimizde 14 firma ve bir birkaç TEKNOPARK firma çalışanı vardı.

6 yıl içerisinde gerçekten de önemli ilerleme kaydettik. Şu anda aktif 83 firmamız var. Dışarıda bekleyen yer bulamadığı için içeri alamadığımız 10’a yakın firmamız var. 400’e yakın içeride çalışanımız var ve en mutlu olduğum şeylerden birisi, bu çalışanlarımızın neredeyse tamamı Malatyalı ve yüksek nitelikli, lisans ve lisansüstü mezunu arkadaşlardan oluşuyor. Malatya’nın en büyük problemlerinden biri olan yüksek nitelikli beyin göçünü önleyen bir kurum olan Malatya TEKNOPARK bu konuda da çok büyük ilerleme kaydedecek.

Bugün devraldığımızda 3 milyon TL ciro ile ARGE işi var. TEKNOPARK 2021 sonu itibariyle 69 milyon TL’lik ciroya yükseldi. Firmalarımızın sayısını artırdığımız gibi çok şükür firmalarımızın cirolarını da katlamak nasip oldu. Benim beklentim bu yılın sonunda 100 milyonu bulunması. Bu Malatya ekonomisine ülke ekonomisine çok büyük bir katma değer getiren kurum olmaya başladığını gösteriyor. Bunun yanında tabii ki birçok proje yaptık. Bunlardan en önemlisi güneş enerji santrali. Projemizi Sanayi Teknoloji Bakanlığı’nın yap işlet devret modeli ile tamamladığınız güneş enerji santralimizi geçen sene içerisinde devreye aldık. Güneş enerji santralimiz Türkiye’de araştırdığımız kadarıyla kendi alanında, yani otopark üstü Güneş Enerji santralinde tek parça, en büyük güneş enerji santrali oldu. Bu da hem Şehrimize hem ülkemizde ciddi bir etki bıraktı. Birçok insan, birçok kurum yerinde incelediler. Biz de burayı elektrikli araç şarj istasyonuna dönüştürmek istiyoruz. Bu konuda da standartlardan gelen arkadaşlarımız var, bize bir tesis kurmak istediler. İnşallah bundan sonraki ekibimiz genel müdürümüz bu konudaki çalışmaları devam ettirecektir. Biz görevde başladığımızda herhangi bir ithalatımız yoktu ihracatımız yoktu ve bu geçen yıl itibaren 20 bin dolar ihracat seviyesine ulaştık. Bunun yakın zamanda çok yükseleceği bekliyoruz. Çünkü Batı illerinden Malatya TEKNOPARK ve ciddi bir talep olması ile birlikte şimdi yurtdışından da artık firma almaya başladık. En son İngiltere’den bir firma Malatya TEKNOPARK’ta yer açtı. Firma ekibini dahi kurdu. Buradaki tüm yapılanmasını yazılım ekibini de kurduk bu süreçte fatura kesmeye de başladı ve tamamı Avrupa’ya ihracat yapan bir firma haline geldi. Hiçbir yerli kalemi yok. Tüm satışları Avrupa’ya yapılacak bu da tabi ki bizim ihracat rakamlarını da etkiliyor. Hem şehrin hem TEKNOPARK’ın çok ciddi bir geleceği olacağını umut ediyoruz” ifadelerini kaydetti.

Görevi devralan Doç. Dr. Hasan Yılmaz ise konuşmasında, “Bir dönem içi boş olan kimsenin olmadığı bir TEKNOPARK görünümündeyken bugün artık adım atacak yerimiz yok. Hatta dışarıya doğru çıkıntı verdik. Birçok firmadan bazı firmalarımız dışarıya çıkıntı yapmak zorunda kaldı. Binaya ek yaptılar. Yeni dönemde bir 28 milyon TL’lik proje yazdık, bakanlığımızdan destek alırsak bir bina inşaatı yapılacak, genişleme devam edecektir. Fatih hocamızdan aldığımız bu bayrağı daha da ileriye taşımak için gayret sarf edeceğiz” dedi.