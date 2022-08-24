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Malatya Teknofest’te iddialı

Malatya’dan 3 öğrenci projesi, Teknofest finallerinde iddialı yarışacak.

MALATYA 24.08.2022, 09:55
Malatya Teknofest’te iddialı

Malatya’dan 3 öğrenci projesi, Teknofest finallerinde iddialı yarışacak.

Malatya Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Temalı Robot’, Hacı Hüseyin Kölük Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Çevre ve Teknolojileri’ ile Erman Ilıcak Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladığı ‘Turizm Teknolojileri’ projeleri derece almak için çaba gösterecek.

Malatya’dan 3 takımın, 30 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da yapılacak Teknofest finallerinde başarılı dönmeleri bekleniyor.

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