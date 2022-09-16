Malatya tarımının sorunları ve çözüm önerileri mercek altına alındı

Malatya’da tarım paydaşları toplantısında, tarımın sorunları ve çözüm önerileri mercek altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Malatya’daki kuruluşları arasındaki koordinasyonun sağlanarak işbirliğinin artırılması amacıyla, "İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan tarım istişare toplantısına, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Malatya TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü İdris Tanrıkulu, Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazim Gündüz, DSİ 92. Malatya Şube Müdürü Aytaç Sucu, Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mihriban İncibaş Çay ve Malatya TMO Ajans Amiri Ömer Apak katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit istişare toplantısında yaptığı konuşmada, tarımının sorunları ve çözüm önerilerine ele almak için tarım paydaşları olarak bir araya geldiklerini vurguladı. Macit, "İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı ile bir araya gelip il genelindeki önemli konuları istişare ederek karşılıklı işbirliği ile çözüme kavuşturmayı amaçlıyoruz. Koordinasyon içinde birlikte hareket etmenin etkin ve verimli olacağına inanıyoruz. Böylece Bakanlığımızın kurum ve kuruluşları olarak ortak akılla çalışmalarımıza bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. İlk programımıza İl Müdürlüğümüzde başladık. Bu toplantıları her ay başka bir kurumumuzda yapıp gündeme ilişkin konuları ve değerlendirmeleri Bakanlığımıza ileteceğiz” dedi.

Toplantı açılış konuşmasının ardından, Malatya’nın tarımının sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.