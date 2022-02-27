Malatya takımları basketbolda bölge şampiyonu oldu

Malatya Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol kız ve erkek takımları bölge şampiyonalarında başarı göstererek, Türkiye Şampiyonasına katılma başarısı gösterdiler.

Malatya’da düzenlenen U16 Erkekler Basketbol Bölge şampiyonasında Malatya Yıldızlar Gençlik ve Spor Kulübü, Elazığ’da düzenlenen U16 Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonasında Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü takımları, Bölge Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.

Malatya Gençlik ve Spor Kulübü Basketbol kız ve erkek takımlarının Türkiye Şampiyonasına iddialı hazırlanacakları kaydedildi.