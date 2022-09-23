Malatya standı ziyaretçilerden tam not aldı

Yenikapı, etkinlik alanında düzenlenen Malatya Tanıtım Günleri’ memleket hasreti çeken, kente ilgi duyan ve şehri merak eden İstanbulluları ağırlıyor.

Malatya Valiliği koordinasyonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Konfederasyonu(MAKON), Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Malatya Tanıtım Günleri’ tüm renkleri ve yöresel lezzetleri ile devam ediyor. 25 Eylül Pazar akşamına kadar Yenikapı’da sürecek olan etkinlikte vatandaşlar halk oyunları ile Malatya yöresel müzikler eşliğinde vakit geçiriyor.

Malatya rüzgarının estiği etkinlikte hem yöresel lezzetler görücüye çıkıyor hem de memleket hasreti çekenler, Malatya’ya ait özledikleri yemekleri bulma imkanına sahip oluyor. Malatyalı olarak Malatya’nın tanıtılması mutluluk duyduğunu ifade eden Hasan Basri Öztürk, “ Stand çok güzel biz Malatya’yı hiç görmeyen arkadaşlarımızı getiriyoruz. Onlara burada Malatya’yı tanıtıyoruz. Onlar da mutlu oluyorlar. Organizasyon çok güzel kendimi Malatya’da hissediyorum” dedi.

Malatya standını gezen Urfalı bir ziyaretçi, pandemide en çok Malatya günlerini özlediğini belirterek, “Urfalıyım. Malatya’nın kendine özgü endemik bitkilerinin olduğunu bildiğim için her yıl Malatya günlerinde bir günümü kendime ayırıyorum ve standı geziyorum. Çok doğal hakiki organik ve sağlıklı ürünlerle karşılaşıyorum. Ürünleri kullanıyorum ve çok mutlu oluyorum. Bir Urfalı olarak Malatya’ya hayran kalıyorum. Pandemi de en çok Malatya günlerinin olmadığına üzüldüm. Diğer günlere de gidiyoruz ama Malatya günleri kendi içinde organize olmuş hakiki Malatyalıların geldiği bir gün. Belediye başkanınızı ve emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.

İstanbul’da yaşayan Malatyalılar olarak memleket özlemi çektiklerini belirten ziyaretçiler, organizasyonu çok beğendiklerini, kendilerini memlekette hissettiklerini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Vatandaşlar ayrıca yöresel ürünlerde yaşanan fiyat artışından dolayı istedikleri ürünleri alamadıklarını belirtti.