Malatya Spor Lisesi’nde Türkiye Şampiyonası sevinci

Malatya Spor Lisesi, krosta Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde etti.

Gaziantep’de yapılan okullar arası kros grup müsabakalarında ikinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Malatya Spor Lisesini başarılı olarak Malatya’ya döndü. Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde eden Malatya Spor Lisesi öğrencileri, Türkiye Şampiyonasına da iddialı hazırlanacak.