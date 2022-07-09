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Malatya şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma

Malatya’da yaşayan şehit aileleri, Kurban Bayramı’nın ilk günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

MALATYA 09.07.2022, 08:10
Malatya şehitliğinde hüzünlü bayramlaşma

Malatya’da yaşayan şehit aileleri, Kurban Bayramı’nın ilk günü Malatya Şehir Mezarlığında bulunan şehitliği ziyaret etti. Ziyarette duygu dolu anlar yaşandı.

Kurban Bayramı’nın birinci gününde duygusal anların yaşandığı şehitlik ziyaretinde acılarını ilk günkü gibi yaşayan şehit aileleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı şehit yakınları, mezar taşlarını yıkayarak yeni çiçekler dikti, bazılarıysa şehit mezarları başında Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti. Kimi şehit yakınları da şehitlikte bulunanlara lokum ve şeker dağıttı.

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