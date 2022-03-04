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Malatya Sancağı kent müzesinde sergilenecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında, Osmanlı Dönemine ait Malatya Sancağı ve aleminin, Kent Müzesinde Sergilenmek üzere Büyükşehir Belediyesine teslim edilmesini içeren protokol düzenlenen törenle imzalandı.

MALATYA 04.03.2022, 16:22
Malatya Sancağı kent müzesinde sergilenecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında, Osmanlı Dönemine ait Malatya Sancağı ve aleminin, Kent Müzesinde Sergilenmek üzere Büyükşehir Belediyesine teslim edilmesini içeren protokol düzenlenen törenle imzalandı.

Protokol imza töreni sırasında kısa bir değerlendirme yapan Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, ’Büyükşehir Belediyemizin talepleri doğrultusunda emaneten gönderdiğimiz Gaziantep’ten sancağı istedik ve geldi. Yerinde olmasının anlamı daha büyük. Malatya Sancağını emin ellere verdiğimizi biliyoruz. Gönül rahatlığıyla protokolümüzü imzaladık. Hayırlı olsun” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “ Malatya kadim bir şehirdir. Bütün hemşerilerimizin bildiği gibi Malatya’yı tarif ederken; insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu’yu Anayurt yapan destan şehri diyoruz. Malatya, Anayurt olduktan sonra özellikle Danişmendler daha sonra Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti derken günümüze geldik. Özellikle Malatya’nın fethi ile birlikte Malatya’ya bir sancak teslim ediliyor. Bu sancak Eski Malatya Karahan Caminde uzun süre muhafaza edildi. Bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde de sancak Karahan Camisindeydi. Ancak caminin restorasyonuyla camide bulunan müştemilatların Vakıflar Bölge Müdürlüğüne o dönem devir ve teslimiyle geçmiş dönemden kalan sancağında bu arada Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğüne zimmetle teslim edildiğini biliyoruz. Biz tekrar caminin restorasyonu yapılıp her şey yerli yerine oturduktan sancağı talep ettik. Talebimiz uygun görüldü. Bizde bununla birlikte Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzle protokolümüzü imzaladık. İnşallah en kısa zamanda Malatya sancağı, Malatya Kent Müzemizde sergilenecek. Ayrıca sancağımız belirli zamanlarda müzemizin dışında halkımızın gösterimine sunulacak. Aynı zamanda Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz, sancağımızın replikasını da yapacak. Replika sürekli sergi alanı içerisinde ziyaretçilerimize açık olacak. Diğer zamanlarda, özel günlerde ki 17 Eylül’de Malatya’nın kurtuluş gününde esas sancak çıkarılarak Malatya’daki hemşerilerimizin ve ziyaretçilerimizin gösterimine açılacaktır. Sancağın Malatya’ya tekrar gelmesinden dolayı büyük onur duyuyorum’ diye konuştu

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