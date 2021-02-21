Malatya sanayi sitesi için ilk çalışmalar başlatıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Altay Kışlası alanı içerisinde yapımına başlanacak olan Küçük Sanayi Sitesi için ilk adımın atıldığını söyledi.

Gürkan, 45 metre genişliğinde 2,5 km uzunluğundaki yol çalışmalarını AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte yerinde inceledi.

Altay Kışlası içerisinde açılan yol çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktaran Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “Altay Kışlası içerisinde yapılacak olan Yeni Sanayi Sitesi ile alakalı Altay Kışlası ile mevcut alanı ayırmak için 45 metre genişliğinde, 2,5 km uzunluğundaki yolumuzu açmak için çalışmalarımızı başlattık” dedi.

“2 bin 100 dönümlük alanda çalışmalar başladı”

Malatya’ya yakışır bir sanayi sitesi kurmak için çalışmalara başladıklarını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı açıklamada, “Milli Savunma Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Cumhurbaşkanımızın da talimatları ve Milletvekillerimizle birlikte yapmış olduğumuz talep doğrultusunda Altay Kışlası’ndan bin 100 dönüm Büyükşehir Belediyemize devredildi. Ayrıca bin dönümde mera alalından olmak üzere toplam 2 bin 100 dönüm yer ihdas edildi. Bunun karşılığında Büyükşehir Belediyesi olarak Milli Savunma Bakanlığımıza onların misafirhane ve yatakhaneleri ile ihtiyaç duyulan fiziki mekânların yapılması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak ihalesini yaptık ve o çalışmalarımız devam ediyor. Bu süreç içerisinde 2 bin 100 dönümlük yerin planlamasının yapılıp Küçük Sanayi Sitesi’nin buraya taşınması ve ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte fiziki yapı ve kapasite içerisinde yürütülmesi noktasında şu anda yol açma çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların başladığı yolumuz 45 metre genişliğinde ve 2,5 km uzunluğunda olacak. Bağlantı yollarının yapımı ile birlikte inşallah Malatya’mıza yakışır bir Sanayi Sitesini kurmuş olacağız. Sanayi Sitemiz Organize Sanayi Bölgesini ikame edebilecek, ihtiyaç duyulan ara mamul malları üretebilecek bir yapı formatında yapılması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızda her zaman yakın desteklerini gördüğümüz Sayın Bakanımız Bülent Tüfenkci Bey’e ve diğer Milletvekillerimize, İl teşkilatımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Malatya’mızı ve bizleri heyecanlandıran bir proje”

Küçük Sanayi Sitesi’nin şehrin dışına çıkarılması için yapılan çalışmaları takdirle karşıladığını belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, “Özellikle Küçük Sanayi Sitesi’nin şehir dışına çıkarılmasında Büyükşehir Belediyemiz ve Milletvekillerimiz yer konusunda bir arayış içerisindeydi. Milli Savunma Bakanlığımızdan bin 100 dönüm ve bin dönüm mera alanından olmak üzere 2 bin 100 dönümlük bir alan Malatya’ya kazandırılmış oldu. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Elini taşın altına koyarak özellikle Milli Savunma Bakanlığından alınan yer bina karşılığı içindeki binaların ve ihata duvarlarının yapılması karşılığında Büyükşehir Belediyemize devredildi. Büyükşehir Belediyemiz de bunu sanayi alanına dönüştürme noktasında proje çalışmalarını başlatırken bir yandan da yol çalışmalarını başlatarak buranın biran önce hayata geçirilmesi için çalışıyor. İnşallah hayırlara vesile olur. Esnaflarımızın işlerini büyütmelerini istiyoruz diğer illerle rekabet edebilecek bir hale gelmelerini istiyoruz. Belediyemiz ileriki günlerde esnaflarımızla, kooperatiflerimizle oturup istişarelerini yaparak projenin de şekillenmesi ile birlikte çalışmalar daha da hız kazanacak. Faaliyete geçtiği zaman inşallah hem bölgemize hem de Türkiye’ye örnek bir çalışma olur. Sayın Başkanımız bu noktada titiz bir çalışma yürütüyor. Malatya’mızı ve bizleri heyecanlandıran bir proje İnşallah kısa sürede hayata geçer. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.