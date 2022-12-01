Malatya polisi suçlulara göz açtırmıyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kasım ayında yapılan çalışmalarda aralarında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile hırsızlık suçlarından 22 yıl 2 ay ila 14 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezaları olan zanlılarla birlikte aranması bulunan 326 zanlı yakalandı.

Zanlılardan kesinleşmiş cezası bulunan 117 şahsın cezaevine teslim edilirken, ekiplerin kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenini tesis etmeye yönelik çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.