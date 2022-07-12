banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı

Malatya polisi bayramda kuş uçurtmadı

Kurban Bayramı’nın son gününde yaklaşık 80 bin araç sirkülasyonunun yaşandığı Malatya’da polis ekipleri 2 bin 250 aracı denetledi.

MALATYA 12.07.2022, 23:50
Malatya polisi bayramda kuş uçurtmadı

Kurban Bayramı’nın son gününde yaklaşık 80 bin araç sirkülasyonunun yaşandığı Malatya’da polis ekipleri 2 bin 250 aracı denetledi.

Kurban Bayramı süresince sahada olan Malatya polisi kent genelinde yer yer dron destekli 23 noktada aralıksız sürdürülen denetimlerde araç sürücülerini kurallara uymaları noktasında uyardı. Bayramın son günü 20 saatlik sürede 37 bin 886 araç girişinin 41 bin 775 araç çıkışının yaşandığı kentte 2 bin 250 araçta kontrol yapan ekipler adeta kuş uçurtmazken, denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.

Yorumlar (0)
22°
açık