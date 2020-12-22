Malatya Park AVM’ye kütüphane

Türkiye’nin 5’inci alışveriş merkezi kütüphanesi Malatya’da okurlarıyla buluşacak. MalatyaPark AVM Kütüphanesi 5 bin eser ile hizmet verecek. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın açılışını yapacağı MalatyaPark AVM Kütüphanesi hizmete sunulacak.

Ankara’da Nata Vega Outlet AVM, Subayevleri Vega AVM, Eskişehir’de Vega Outlet AVM ile İstanbul Ümraniye Akyaka Park AVM kütüphanelerinin ardından alışveriş merkezlerinde okurların hizmetine sunulan 5’inci kütüphane olacak olan MalatyaPark AVM Kütüphanesinin açılışı 23 Aralık saat 12.30’da yapılacak. Edebiyat ve sanat içerikli etkinliklere, söyleşilere, imza günlerine, müzik performanslarına ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak olan Malatya’daki MalatyaPark AVM Kütüphanesi, 209 metrekare alanda, 5 bin eser ile hizmet verecek. Okuma alışkanlığını desteklemek amacıyla alışveriş merkezi kütüphanesinden ödünç alınan kitaplar, başka bir AVM kütüphanesine iade edilebilecek.

Alışveriş Merkezleri sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 20 milyonun üzerinde kitap ve 57’si gezici olmak üzere bin 264 kütüphane ile okuma kültürünün yurt genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürüyor. Bakanlık kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması, benimsetilmesi, bilgiye erişimin yaygınlaştırılması, kültür ve fikir ürünlerinin derlenmesi ile koruma altına alınması ve toplumun hizmetine sunulması misyonuyla önemli projelere de imza atıyor. Klasik kütüphane mekânlarının dışında havaalanı, gar ve alışveriş merkezi kütüphaneleri ile çok farklı alanlara da ulaşmaya başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, hizmete sunduğu AVM kütüphaneleri ile yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek ve okuma kültürü oluşturup okuma oranlarını artırma hedefinin yanı sıra alışveriş merkezlerinin de bu konudaki sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine fırsat sağlıyor.