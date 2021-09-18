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Malatya Park AVM’de Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik söyleşisi

Malatya Park AVM’de 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası ile ilgili “Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" söyleşisi düzenlendi.

MALATYA 18.09.2021, 17:12
Malatya Park AVM’de Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik söyleşisi

Malatya Park AVM’de 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası ile ilgili “Sürdürülebilir Ulaşım, Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" söyleşisi düzenlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde ve AVM’nin ev sahipliğinde yapılan söyleşiye, birçok öğrenci ve vatandaş katıldı.

Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik etmek amacıyla düzenlenen söyleşide konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hülya Bingöl, “ Kampanya dahilinde belediyelerin ulaşım planlanmasının ve toplu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesinin, bisiklet ve yaya yollarının arttırılmasının, vatandaşlara ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat edilmesinin teşvik edilmesini amaçlanıyor” şeklinde konuştu.

Söyleşi, soru cevap şeklinde sona erdi.

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