Malatya Park AVM’de kadına yönelik şiddetle mücadele günü etkinliği

25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü dolayısıyla Malatya Park AVM’de etkinlik düzenlenerek farkındalık oluşturuldu.

Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü nedeniyle Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde geniş katılımlı bir etkinlik düzenlendi. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, bugün de tüm dünyada olduğu gibi Malatya da etkinlikler düzenleyerek

şiddetin önlenmesine yönelik farkındalığın artırılmasının hedeflediğini söyledi.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de varlığını sürdürdüğünü ifade eden Sökmen, "Kadına yönelik her türlü şiddetin tamamen hayatımızdan çıkarılması, kamu, özel sektör, belediyeler, üniversiteler ve toplumun tüm kesimlerinin katılımları ile mümkün olacaktır. Şiddetsiz bir dünya toplum için hep birlikte mücadele edelim" şeklinde konuştu.

Malatya Park AVM fuaye alanında gerçekleşen etkinliğe Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, Malatya İl Jandarma Komutanlığı, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Malatya İl Müftülüğü, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşları katkı sağladı.